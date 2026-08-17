温州日报 2026-08-17 09:12:25

紧抓AI算力风口，切入芯片液冷管道法兰赛道，如今，我市阀门企业兴生机械科技有限公司相关业务月订单可达500余万元。

温州网讯 紧抓AI算力风口，切入芯片液冷管道法兰赛道，如今，我市阀门企业兴生机械科技有限公司相关业务月订单可达500余万元。该公司总经理沈永春告诉记者，为了扩大产能，公司现已规划建设总面积26亩的新厂房，计划于明年完成搬迁，以便进一步整合上游供应链，实现生产效率再提升。

走进位于温州湾新区、龙湾区的兴生机械科技有限公司的车间可以看到，数十台数控机床正马力全开，在加工芯片数据中心所需的液冷法兰配件。市场需求持续旺盛，企业生产班次由单班调整为两班满负荷生产，产品依旧供不应求。当前订单交付周期已拉长至45天。

兴生机械科技有限公司成立于2005年，长期深耕不锈钢阀门、法兰等通用性工业产品，拥有自有锻造工厂与机加工车间，员工200多名。先后取得ISO9001、ISO14001、ISO45001多项体系认证，产品覆盖食品级与工业级两大应用场景。凭借多年精密锻造与机加工积累的工艺功底， 兴生机械具备了快速完成关键工艺改良的能力。此次经由下游集成商便成功配套服务深圳英维克、北京曙光等国内头部企业算力项目，实现传统制造能力向高新产业的有效转化。

沈永春说，在此之前，公司就已多次拓展和迭代产品应用场景，从卫生级食品设备配件，延伸到二次供水、光伏配件等，兴生机械总能稳稳地接住订单。此次拿下芯片数据中心的订单也只如此，公司通过微调食品级生产工艺便达成了客户的要求，该业务预计全年可新增产值2.2亿元。

着眼长远，企业已明晰品牌和科技为未来发展方向。沈永春坦言，算力产业红利之后，新的行业风口尚不可预知。下一步，企业将重点强化品牌软实力建设，积极参与国际展会、主动对接海外客户，着力打造自有品牌，谋求直接对接终端客户，持续拓宽海外市场。让扎根温州的本土制造，在新兴产业浪潮与全球市场竞争中持续迸发强劲动能。

来 源：温州日报

原标题： 紧抓AI算力风口 “兴生机械”实现智造升级

记者 黄剑 通讯员 王策

本文转自：温州新闻网 66wz.com