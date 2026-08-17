潮新闻 2026-08-17 09:21:02

为破解“企业缺人、学生缺练”的结构性矛盾，瑞安市人力社保局携手通力传动科技、杭州潮杭科技有限公司，共建瑞安通潮产业人才学院。

日前，在浙江通力传动科技股份有限公司质量检测室内，南昌航空大学科技学院学生赵立伟正熟练操作三坐标测量仪，对箱体基准面的形位公差、安装孔的中心距进行多点采点与数据核对。这名手脚麻利的青年技工，是瑞安通潮产业人才学院首期班培育的精准适配人才，目前在企业轮岗实习，待明年毕业、经双向选择后即可正式入职。

学生正在产业人才学院实习。通讯员 潘虹 摄

作为拥有超6000家汽摩配企业的“中国汽摩配之都”，瑞安在产业升级进程中，生产管理、质量管控类工程师缺口持续扩大。“我们需要复合型、工匠型技术人才，但传统的招聘模式常面临‘供需两张皮’。”浙江通力传动科技股份有限公司董事长项建忠说，现在依托产业人才学院把实训前置，不仅帮企业省去了二次培训成本，也让学生较早适应工作环境，从源头上提高人才留存率。

为破解“企业缺人、学生缺练”的结构性矛盾，瑞安市人力社保局携手通力传动科技、杭州潮杭科技有限公司，共建瑞安通潮产业人才学院。瑞安市人力社保局局长金晓昆介绍，学院采用“政府搭台、企业主导、市场运作”模式——政府保障人才政策落地，通力传动科技开放场地设备，潮杭科技负责生源招募和岗位实训。

学生在车间实习。采访对象供图

今年5月21日，在征集瑞安本土企业需求的基础上，学院首期班正式开班，面向来自江西、河南、黑龙江等地的大三、大四学生，开展为期2个月的车间实训，帮助他们熟悉真实生产流程。如南昌航空大学科技学院飞行器制造工程专业应届毕业生卢聪已成功入职浙江迈力机电有限公司，定岗质量部助理。

将人才培养与生产一线无缝对接的模式，得到了用人单位的认可。“这些大学生到了车间不再是一脸懵，基本都能直接上手，协助师傅加工和装配。”浙江东新动力有限公司董事长潘荣国表示。

截至目前，该学院已向8家汽摩配及智能机械企业定向输送首批58名生产管理和质量管控岗位的技能人才。“首期班学员全部匹配实习、就业，实现了我们当初‘招生即招工、入院即入企、结业即就业’的设想。”杭州潮杭科技有限公司总经理李娜介绍。

来 源：潮新闻

原标题： 政府企业共建产业人才学院 瑞安着力破解“企业缺人、学生缺练”矛盾

记者 尤建明 蒋欣如 通讯员 潘虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com