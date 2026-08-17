新华网 2026-08-17 09:45:12

作为世界上首部以“生态环境”命名的法典，生态环境法典自15日起施行。新华社国家高端智库15日发布《生态环境法典的中国创新与世界贡献》智库报告。报告引发多国专家热议，认为生态环境法典不仅是中国推进生态文明建设的重要法治成果，也为推动共建清洁美丽世界提供了坚实的法治示范。

报告由习近平生态文明思想研究中心、新华社研究院、习近平法治思想研究中心联合课题组撰写，梳理法典的时代背景与重大意义，诠释法典的立法创新与中国特色，展示法典的全球价值与世界贡献。

这是《生态环境法典的中国创新与世界贡献》智库报告。新华社记者 陈晔华 摄

法律是治国之重器，良法是善治之前提。报告指出，这部法典着眼正确处理人与自然、发展与保护、环境与民生、国内与国际等重大关系，将中国生态文明建设的成功实践、制度创新和治理经验上升为法律制度，为促进人与自然和谐共生、实现中华民族永续发展筑牢法治根基。

美国环保协会副总裁、北京代表处首席代表秦虎认为，报告全方位解读了中国生态环境法治领域最新成果，对于世界各国理解中国探索系统性解决污染防治、推进生态保护与气候行动的努力具有重要意义。

生态环境法典的出台既有强烈的现实需求，更有深厚的实践基础。在美国中美后现代发展研究院副院长克利福德·柯布看来，这部法典既是中国生态环境治理经验的集中体现，也是中国推进生态文明建设的重要成果。

“生态环境问题涉及经济、社会、资源利用和人民生活等多个方面，需要通过系统的制度安排进行治理。”塞尔维亚矿业和能源部长杜布拉夫卡·杰多维奇·汉达诺维奇接受记者采访时表示，中国生态环境法典将生态环境保护进一步纳入法治化、制度化轨道，对完善生态环境治理体系具有重要意义，也为其他国家提供了参考。

游客在泸沽湖拍照（2026年7月3日摄）。新华社记者 胡超 摄

生态环境法典以“总则统领、分编支撑、责任保障”的逻辑体系，把污染防治、生态保护、绿色低碳发展和责任追究等纳入同一制度框架。英国皇家国际问题研究所环境和社会中心副研究员萨姆·吉尔认为，中国以全面、系统的方式构建生态环境法律体系具有重要价值。其中，法典将“绿色低碳发展”单独成编，并专设“应对气候变化”一章，为其他国家推动绿色低碳转型提供借鉴。

用法治保护生态环境，是世界各国推动可持续发展的重要经验，也是中国坚持奉行的理念和行动。报告指出，生态环境法典既是中国立足现实国情、运用法治普遍原理的重大探索，也是推动应对生态环境危机的一次创举，为全球可持续发展提供了中国的法治智慧。

马达加斯加塔那那利佛大学环境管理与可持续发展领域专家埃莱娜·拉扎芬德拉马罗认为，从风险防范、环境损害修复到违法责任追究，法典纳入环境治理的全过程，形成了较为完整的制度体系。中国的这一实践表明，根据本国国情推进环境保护法典化，有助于提升公共政策的实施效能，完善环境治理体系。

北京大学资源、能源与环境法研究中心主任巩固表示，这部法典把含义丰富、范围广泛的“生态环境”作为基石概念和保护对象，融污染防治、生态保护、绿色低碳发展相关法律法规于一体，为世界环境立法面向生态文明演进提供典范样本。

在西藏自治区那曲市色尼区境内的青藏铁路旁，牦牛通过涵洞后渡河（2026年6月18日摄，无人机照片）。新华社记者 晋美多吉 摄

极端天气席卷全球，极地冰川加速融化，珍稀物种不断消失……全球生态环境危机正在以更复杂、更严峻的形式显现。面对生态环境挑战，任何国家都无法独善其身。

报告指出，这部法典秉承人类命运共同体理念，既立足中国国情，也系统回应全人类面临的气候变化、生物多样性丧失、环境污染等共同关切，丰富了全球生态环境治理制度体系，为推动共建清洁美丽的地球家园贡献中国智慧和中国方案。

“环境问题从来不是某一个国家单独面对的问题，而是全人类共同面临的挑战。”科特迪瓦环境保护专家加斯东·库奥接受记者采访时说，中国长期以来在生物多样性保护、污染防治和生态环境保护方面始终保持政策和行动的一致性。生态环境法典既是中国生态文明建设实践的重要制度成果，也为其他国家通过法治推动绿色发展提供了新的实践样本。

几内亚环境和可持续发展部法律顾问西里尔·阿博利认为，面对气候变化和生态环境退化等全球性挑战，各国需要加强合作。中国在生态环境法治建设方面的实践，为推进全球环境治理、促进绿色和可持续发展提供了有益经验，也为共同建设清洁美丽世界作出了积极贡献。

来 源：新华网

原标题： 多国专家热议中国生态环境法典的世界贡献

记者：张晓茹 李欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com