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我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星

新华网 2026-08-17 09:45:12

　　8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（刘建秋摄）

　　8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（刘建秋摄）

来　源：新华网

原标题： 我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星

记者：陈凯姿

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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