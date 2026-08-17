我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星
新华网 2026-08-17 09:45:12
8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（刘建秋摄）
8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（刘建秋摄）
来 源：新华网
原标题： 我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星
记者：陈凯姿
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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