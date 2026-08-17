明日之星冠军杯：中国U17女足取得“开门红”
16日举行的2026上海明日之星冠军杯女子组A组一场焦点战中，中国U17女足以5:0大胜皇家马德里U17女足，迎来小组赛“开门红”。
开场阶段，迅速进入状态的中国队在第8分钟发动闪击攻势，赵思晴补射破门。第22分钟，方珍珠单刀带球突破，过掉门将后推射得分，帮助中国队在上半场获得2:0领先。此后，中国队持续掌控比赛节奏，第57分钟，方珍珠利用对手失误再下一城。第78分钟，赵思晴轰出精彩远射“世界波”，同样斩获两粒进球。第82分钟，方珍珠长途奔袭破门上演“帽子戏法”，将全场比分锁定为5:0。
方珍珠赛后说，没有预料到会打出这么大的比分，赛前球队已做好充分心理准备，将这场比赛视作一场硬仗来对待，本场比赛收获了很多宝贵经验。
中国U17女足主教练马晓旭表示，整体来看，队员们的拼搏态度值得肯定，不过在大比分领先后，球队专注度、比赛心态有所松懈，整体作风和细节把控还有提升空间。
谈及即将在10月份征战U17女足世界杯，马晓旭说，现阶段球队整体建设已完成七成左右，队员们执行力尚可，但年轻队伍普遍存在大赛经验不足、临场应变能力欠缺的问题。高压比赛场景下，队员场上自主思考、临场调整能力还有明显短板，后续会针对性补强相关细节。她表示，本次赛事汇聚了众多欧洲高级别梯队，整体竞技水平很高，对中国U17女足而言是非常宝贵的历练契机。
这是上海明日之星冠军杯创办五年来首次增设女子组别。本次赛事女子组共有8支队伍参赛，分为两个小组进行单循环赛，中国U17女足与皇家马德里、拜仁慕尼黑、曼城三支欧洲豪门U17女足梯队同处A组。
按照赛程，中国U17女足将于8月17日迎战拜仁慕尼黑U17女足。
来 源：新华网
记者：胡洁菲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
时隔6年，楠溪江保护条例迎来2.0版本，有啥新变化？社会08-16
-
无尽山海 洞头上榜“2025浙江十大宝藏小城”社会08-16
-
温州，又添一座“Token工厂”！社会08-16
-
温州“人家烧”火成国内餐饮新势力社会08-16
-
“小梅花”绽放全国舞台 温州5人荣获佩花社会08-16
-
从“单兵宣讲”到“社群破圈” 永嘉“不慌大队”IP点亮理论宣讲新范式社会08-16
-
重磅！温州市绣山中学与温州肯恩大学谋划联合办学社会08-16
-
从暑期关爱行动看民生温度 瓯海“榕光少年”拔节生长社会08-16
-
神话之鸟山海寻踪 全国生态日科普打卡活动在平阳南麂岛举行社会08-16
-
轨道交通站台上有个“营长老薛”，敢扛事、会共情社会08-16