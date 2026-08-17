新华网 2026-08-17 09:45:13

16日举行的2026上海明日之星冠军杯女子组A组一场焦点战中，中国U17女足以5:0大胜皇家马德里U17女足，迎来小组赛“开门红”。

开场阶段，迅速进入状态的中国队在第8分钟发动闪击攻势，赵思晴补射破门。第22分钟，方珍珠单刀带球突破，过掉门将后推射得分，帮助中国队在上半场获得2:0领先。此后，中国队持续掌控比赛节奏，第57分钟，方珍珠利用对手失误再下一城。第78分钟，赵思晴轰出精彩远射“世界波”，同样斩获两粒进球。第82分钟，方珍珠长途奔袭破门上演“帽子戏法”，将全场比分锁定为5:0。

方珍珠赛后说，没有预料到会打出这么大的比分，赛前球队已做好充分心理准备，将这场比赛视作一场硬仗来对待，本场比赛收获了很多宝贵经验。

中国U17女足主教练马晓旭表示，整体来看，队员们的拼搏态度值得肯定，不过在大比分领先后，球队专注度、比赛心态有所松懈，整体作风和细节把控还有提升空间。

谈及即将在10月份征战U17女足世界杯，马晓旭说，现阶段球队整体建设已完成七成左右，队员们执行力尚可，但年轻队伍普遍存在大赛经验不足、临场应变能力欠缺的问题。高压比赛场景下，队员场上自主思考、临场调整能力还有明显短板，后续会针对性补强相关细节。她表示，本次赛事汇聚了众多欧洲高级别梯队，整体竞技水平很高，对中国U17女足而言是非常宝贵的历练契机。

这是上海明日之星冠军杯创办五年来首次增设女子组别。本次赛事女子组共有8支队伍参赛，分为两个小组进行单循环赛，中国U17女足与皇家马德里、拜仁慕尼黑、曼城三支欧洲豪门U17女足梯队同处A组。

按照赛程，中国U17女足将于8月17日迎战拜仁慕尼黑U17女足。

来 源：新华网

原标题： 明日之星冠军杯：中国U17女足取得“开门红”

记者：胡洁菲

本文转自：温州新闻网 66wz.com