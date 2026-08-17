韩国庆尚南道泥石流致一人死亡、20余人被困
新华社 2026-08-17 09:45:13
据韩联社报道，当地时间17日凌晨4时42分许，韩国庆尚南道巨济市一处公寓附近发生泥石流。该公寓一层被埋，现场20余人被困，一人死亡。
报道说，警方和消防救援人员从公寓被埋的一层救出两人，并将其送往医院。另有一名处于心脏骤停状态的居民被发现，现已确认死亡。现场搜救工作正在进行中。
据报道，巨济市近日遭遇强降雨。16日晚至17日凌晨，该市降雨量超过400毫米，多地受灾。
来 源：新华社
原标题： 韩国庆尚南道泥石流致一人死亡、20余人被困
记者：黄昕欣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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