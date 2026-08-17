新华网 2026-08-17 09:45:13

16日，印度一名男子携带枪支欲登机，在接受安检时枪支意外击发，两名机场安检员受伤。

据印度媒体援引印度民用航空部的声明报道，这名55岁男子和其妻子当天上午打算乘坐印度航空公司旗下印度航空快运公司航班从北方邦瓦拉纳西前往孟买。该男子携带一支经过注册登记的手枪，在瓦拉纳西机场接受安检时，一发子弹“意外射出”，击中一名安检员腿部和另一名安检员手部。

腿部受伤的安检员说，这名男子拿出枪，称它没有上膛，“并扣动扳机给我们看”，却射出了子弹。

两名受伤的安检员被迅速送往医院。这名男子已被警方拘留。

印度民航安全局说，这起事件受到妥善处理，正在进一步调查。该机场的运营没有受到影响。

来 源：新华网

原标题： 印度一乘客欲携枪登机 枪支走火击伤安检员

作者：惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com