时薪最高百元，“临时妈妈”靠谱吗？

工人日报 2026-08-17 09:43:22

“1个多月没见，小家伙明显长大了。”8月5日早上，接近7点，37岁的杨杨从深圳宝安区上屋站出发，乘坐近1小时地铁赶往南山区，给一个6月龄的宝宝当“临时妈妈”。

孩子妈妈马上要外出，杨杨负责照看宝宝4小时——换尿布、冲奶、陪玩、哄睡，直到中午完成交接。

杨杨是两个孩子的妈妈，过去几年，她的生活一直围着家庭转，如今，孩子上了幼儿园，她开始尝试把自己积累的育儿经验变成一份按小时接单的工作。

像杨杨这样，将育儿经验和专业技能转化为灵活就业机会的人越来越多。老人无法帮忙、家长临时外出、居家办公等场景催生了按小时上门的儿童照护需求，“临时妈妈”作为家政服务的新业态，正在填补城市家庭的照护缺口。

家庭照护多了“临时”选择

5月26日，下午2点左右，深圳湾科技生态园，31岁的宝妈小蔡把3岁多的女儿交给了一名刚见面的女孩，这是她第一次尝试临时带娃服务。

此前，她在社交平台发出了一条“找人带半天孩子”的信息，要求并不复杂——女性、年龄不要太大，能提供身份证，保证孩子安全。帖子发出后，近30人私信咨询，最终，她选中这位20多岁的女孩，在办公园区附近陪孩子玩耍、讲故事，完成一次约6小时的临时照护。

杨杨接单以来，遇到过各种情况——新手妈妈坐月子期间没请月嫂，需要找人搭把手；家长因工作、就医等原因无法带娃。“有的妈妈只是想喘口气，跟朋友聊聊天，或者一个人安静待一会儿。”杨杨说。

临时带娃服务确实帮宝妈冰冰解了燃眉之急。

她家中1岁半的孩子此前一直由住家育儿嫂照顾，8月初，育儿嫂突然离职，她在社交平台发布需求后，很快得到回应。经过筛选，她找到一名护理专业毕业、曾在月子中心实习过的女孩接单。

“大城市特别是一线城市，儿童照顾需求更多集中在课后或家长临时无法看护的场景，临时带娃服务精准对接了家庭照护需求。”中国劳动和社会保障科学研究院研究员韩巍表示，相较于传统的保姆、育儿嫂等服务，临时带娃成本相对较低，恰好发挥了补位作用。

把育儿经验转化为职业能力

两个孩子基本上都是我自己带大的。”今年4月，带娃经验丰富的杨杨了解到临时带娃服务后，办了健康证，6月开始尝试接单。对她而言，这份工作的吸引力在于时间上的弹性：由于老人只能帮忙带半天孩子，她在下午5点后就不再接单。

7月，她遇到了一名比较稳定的客户，每天照护孩子4小时左右，持续了不到20天，收入约3000元。

30岁的苗苗将原有的幼教经验带入了临时带娃的家庭服务场景。

苗苗曾在私立托育机构和幼儿园工作，拥有多年幼教经验，同时也是3个孩子的妈妈。接触临时上门育儿服务后，她开始根据家庭需求提供更细分的陪伴服务：对于小月龄宝宝，提供换尿布、泡奶、哄睡等基础照护；针对年龄稍大的孩子，设计绘本阅读、手工活动、户外游戏等互动内容。

目前，苗苗的服务价格根据内容有所区别，基础看护每小时50元至60元，高质量陪伴服务最高可达到每小时120元。她的月收入在4000元至7000元之间。

在她看来，有专业背景的从业者，不只是简单的陪孩子玩，而是在安全照护之外，提供适龄的互动和启蒙服务，这也是家长愿意额外付费的原因。

信任之外更需明确规则

苗苗曾有过一次被家长报警的经历。

6月1日，苗苗带着客户3岁的孩子前往游乐园。由于游乐园即将关门，宝妈让她先带孩子进游乐区玩耍，自己随后就到。“当时，我随身的包和手机都放在了宝妈那里，没带在身上。”苗苗回忆说。

然而，当宝妈进入游乐区寻找孩子时，发现无法联系上苗苗。此前，双方仅通过微信沟通，没有互留手机号和身份证信息，情急之下，家长选择报警。最终，双方沟通后化解了误会。但这次经历让苗苗意识到，临时带娃不仅要照顾好孩子，也要建立更加清晰的信任和沟通机制。

如今，苗苗接单时会主动提供身份证、真实姓名、完整手机号、健康证等信息；带孩子外出时，一定随身带手机，并及时向家长发送照片、视频，同步孩子状态。杨杨则会在接单前做好信息确认，提前了解孩子的年龄、过敏情况和照护需求，对陌生客户通常会收取定金。

要让这项新兴服务走得更长远，还需要更多规则和保障：清晰的服务协议、透明的信息展示、必要的技能培训以及相应的保险支持。

广东鹏浩律师事务所律师谈自成指出，绝大多数个人对个人的临时带娃属于劳务关系，不受劳动合同法保护，关系受民法典调整。

此外，劳务关系并不意味着监护责任的转移。“家长作为法定监护人，监护责任不会因为出钱请人临时照看就完全转移给受托人，受托人只是承接临时照看义务。”谈自成表示，对于服务过程中的风险责任，应遵循过错责任原则，如果受托人因玩手机、疏于看管、处置不当导致孩子发生意外，需要按过错承担责任；如果家长未如实告知孩子过敏史、特殊疾病，或者家庭环境存在的安全隐患，也要承担相应责任。

韩巍指出，目前的临时带娃主要以在线接单、线下服务、按单结算的方式运行，保障机制并不明确。他建议，建立基础准入门槛和服务标准，包括核查从业者的体检信息、犯罪记录信息，以及组织从业者接受涵盖安全隐患防范、儿童心理、服务技能等的专业培训。

来 源：工人日报

原标题： 在线接单、线下服务、按单结算，儿童照护需求催生新职业——时薪最高百元，“临时妈妈”靠谱吗？

记者 刘友婷 文中部分受访对象为化名

本文转自：温州新闻网 66wz.com