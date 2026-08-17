新华网 2026-08-17 09:45:14

记者从安徽农业大学获悉，8月16日，在广西南宁召开的第32届全国大豆科研生产研讨会上，该校王晓波教授代表研发团队发布了大豆领域垂直大模型“丰菽”2.0。它实现了多模态数据融合，降低单一模型回答偏差，有助于推动实现大豆数据辅助育种。

大豆是我国重要的粮、油、饲兼用作物。今年2月，安徽农业大学联合中国农业科学院作物科学研究所共同完成了“丰菽”大模型构建。这一大模型是面向大豆全生命周期的生成式AI育种平台。近期两家单位又对其进行了迭代升级。

据了解，“丰菽”2.0整合了大豆种质资源、基因组与编码序列、蛋白质、转录本、基因表达、病害样本、育种试验记录及中外文献资料，形成面向大豆科研的结构化知识体系。相较于初代版本，“丰菽”2.0新增多模型协同分析机制。

据研发团队介绍，“丰菽”2.0嵌入了部分通用大模型接口，它们可分别回答同一大豆专业问题，再由“丰菽”2.0总结模块结合领域知识、私有数据和结构化比对规则，对各模型回答中的共识、差异及证据完整性进行综合分析，形成更加清晰可靠的专业结论，有助于提高大豆专业知识服务的稳定性。

记者了解到，目前“丰菽”2.0可围绕大豆重要农艺性状，辅助开展病害诊断、育种亲本筛选、虚拟组合设计、表型数据解析、分子标记辅助育种和候选基因功能分析。

“相较于传统经验育种和试验育种，‘丰菽’2.0推动了大豆育种向数据辅助育种与精准决策转变。它有助于提高大豆科研数据处理效率、减少重复性工作并优化育种方案。”王晓波说，模型会进一步结合我国大豆不同主产区的气候、土壤及种植模式，为大豆良种繁育、规模化种植、科研分析和农技推广提供辅助支持。

据了解，研发团队下一步还将持续推进田间试点、专业数据积累和算法迭代，加强模型分析结果与真实育种试验之间的验证，进一步提升平台在种质资源挖掘、性状分析、品种选育和生产管理等场景中的应用能力，助力高产、优质、抗逆大豆新品种培育。

来 源：新华网

原标题： 我国科学家发布大豆垂直大模型“丰菽”2.0

记者：水金辰

本文转自：温州新闻网 66wz.com