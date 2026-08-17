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前7月全国铁路发送旅客28亿人次

人民网 2026-08-17 10:10:39
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前7月，全国铁路发送旅客28亿人次，同比增长4.1%，再创历史同期新高。

　　记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前7月，全国铁路发送旅客28亿人次，同比增长4.1%，再创历史同期新高。发送外籍旅客1485.2万人次，同比增长32.5%；广深港高铁发送跨境旅客2004.9万人次，中老铁路发送跨境旅客21.4万人次，同比分别增长11.5%、38.2%。

　　客运能力供给有效增加。前7月，全国铁路日均安排开行旅客列车11462列，同比增加571列、增长5.2%。

　　铁旅融合发展成效显著。前7月，全国铁路累计开行旅游列车2159列，其中旅游专列1184列、旅游专线975列；定制化开行“歌迷专列”“球迷专列”等79列，促进服务消费扩能提质。

来　源：人民网

原标题： 前7月全国铁路发送旅客28亿人次

记者 李心萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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