前7月全国铁路发送旅客28亿人次
人民网 2026-08-17 10:10:39
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前7月，全国铁路发送旅客28亿人次，同比增长4.1%，再创历史同期新高。
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前7月，全国铁路发送旅客28亿人次，同比增长4.1%，再创历史同期新高。发送外籍旅客1485.2万人次，同比增长32.5%；广深港高铁发送跨境旅客2004.9万人次，中老铁路发送跨境旅客21.4万人次，同比分别增长11.5%、38.2%。
客运能力供给有效增加。前7月，全国铁路日均安排开行旅客列车11462列，同比增加571列、增长5.2%。
铁旅融合发展成效显著。前7月，全国铁路累计开行旅游列车2159列，其中旅游专列1184列、旅游专线975列；定制化开行“歌迷专列”“球迷专列”等79列，促进服务消费扩能提质。
来 源：人民网
原标题： 前7月全国铁路发送旅客28亿人次
记者 李心萍
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
时隔6年，楠溪江保护条例迎来2.0版本，有啥新变化？社会08-16
-
无尽山海 洞头上榜“2025浙江十大宝藏小城”社会08-16
-
温州，又添一座“Token工厂”！社会08-16
-
温州“人家烧”火成国内餐饮新势力社会08-16
-
“小梅花”绽放全国舞台 温州5人荣获佩花社会08-16
-
从“单兵宣讲”到“社群破圈” 永嘉“不慌大队”IP点亮理论宣讲新范式社会08-16
-
重磅！温州市绣山中学与温州肯恩大学谋划联合办学社会08-16
-
从暑期关爱行动看民生温度 瓯海“榕光少年”拔节生长社会08-16
-
神话之鸟山海寻踪 全国生态日科普打卡活动在平阳南麂岛举行社会08-16
-
轨道交通站台上有个“营长老薛”，敢扛事、会共情社会08-16