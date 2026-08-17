应急管理部调派13支排涝队伍赴周口开展排涝作业
新华社 2026-08-17 10:19:49
为协助做好河南周口市区排涝工作，应急管理部从河南、陕西、江苏、安徽、山东、湖南等地，调派应急管理部自然灾害工程应急救援中心（中国安能）、8支国家安全生产应急救援排涝力量、陕西机动排涝队、徐工集团、焦作华禹、湖南迪沃等共计13支排涝力量，紧急赶赴河南周口。
记者16日从应急管理部获悉，为协助做好河南周口市区排涝工作，应急管理部从河南、陕西、江苏、安徽、山东、湖南等地，调派应急管理部自然灾害工程应急救援中心（中国安能）、8支国家安全生产应急救援排涝力量、陕西机动排涝队、徐工集团、焦作华禹、湖南迪沃等共计13支排涝力量，紧急赶赴河南周口。以上救援力量已于16日上午9时全部抵达并投入排涝作业，总排涝能力约每小时22万立方米。
来 源：新华社
原标题： 应急管理部调派13支排涝队伍赴周口开展排涝作业
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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