巴西发生旅游巴士翻车事故 至少10人死亡
新华社 2026-08-17 10:23:08
据巴西里约热内卢州消防部门16日确认，当日凌晨，该州彼得罗波利斯市附近发生一起旅游大巴翻车事故，已造成至少10人死亡。
据巴西里约热内卢州消防部门16日确认，当日凌晨，该州彼得罗波利斯市附近发生一起旅游大巴翻车事故，已造成至少10人死亡。
消防部门发表的公报说，事故发生在当地时间凌晨4时30分左右，这辆载有数十名游客的巴士从彼得罗波利斯附近山区下山时发生侧翻。消防人员接到事故报告抵达现场后发现8人遇难，他们将受伤者送往附近几所医院，有两人因伤势过重不治身亡。遇难者中包括8名妇女和1名儿童。
彼得罗波利斯市长阿梅斯说，这是一次“重大交通事故”，市政府接到报告后立即展开大规模救援行动，调集紧急医疗服务队、消防队和联邦公路警察参与救援。
巴西联邦公路警察局说，这辆巴士从相邻的米纳斯吉拉斯州首府贝洛奥里藏特出发，目的地是里约市的海滩。
目前警方已经对事故原因展开调查。事故发生路段在封闭近4小时后重新开放。
来 源：新华社
原标题： 巴西发生旅游巴士翻车事故 至少10人死亡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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