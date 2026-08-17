新华社 2026-08-17 10:25:35

美国总统特朗普16日说，已要求国防部大幅缩减美国与韩国的联合军演规模。

美国总统特朗普16日说，已要求国防部大幅缩减美国与韩国的联合军演规模。

特朗普在社交媒体发文说，这些军演“耗资巨大”，其中很大一部分由美国负担，同时对朝鲜释放出“完全不恰当和敌对的信号”。

特朗普表示，考虑到他与朝鲜领导人金正恩有着“非常良好的关系”，他对于“美国很久以前同意参加与韩国的联合军演感到不满”。

他说，鉴于现在取消军演已经为时过晚，他已经指示国防部“大幅缩减”美韩联合军演规模。

特朗普在帖文最后指出，他最近要求韩国与美国一起推动“伊朗无核化”，但遭到韩方拒绝。

来 源：新华社

原标题： 特朗普要求“大幅缩减”美韩军演规模

记者 颜亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com