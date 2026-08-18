全国网络辟谣 2026-08-18 17:29:02

辟谣 “南京某培训机构失火致人伤亡”不实

详情：近日，网上流传“7月底南京秦淮区培训机构失火、造成39人死亡”的信息，引发关注。经属地消防部门核查：今年以来该地培训机构未发生存在人员伤亡的火情。请广大网民不造谣、不信谣、不传谣，对于网络传言请以官方通报为准，谨慎转发未经核实的消息，共同维护清朗网络空间。（来源：“南京网络辟谣”微信公众号）

科普 海边“冒泡”的沙滩不要踩

详情：在海边游玩时，你见过“冒泡”的沙滩吗？这种“冒泡”的沙滩俗称“流沙窝”，通常土质松散、含水量极高，在受到挤压或震动时，内部结构会受到破坏，变成特殊的非牛顿流体，这类区域看不出深浅，且下方早已中空，当人一脚踏入，会发现越用力蹬腿、扭动，沙子吸力就越强，身体会持续下沉，导致被困。

如果不慎踩入“流沙窝”或深陷滩涂，不要慌！记住四字口诀：停、躺、晃、爬。

停：首先，不要乱动，停止一切动作。让身体尽量保持静止。

躺：如果双脚已陷入泥沙，可以试着让没有陷入的身体部分趴下，双手尽量扩大，加大身体与沙滩的接触面积，减轻下坠压力。

晃：当身体稳定后，可以缓慢晃动，一点点将双腿向上挪动。

爬：双脚脱困后，要让整个身体趴在沙滩上，用手肘和膝盖缓慢移动，匍匐爬出危险区域，向干硬的地方前进。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通报 公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例

详情：公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉企领域网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息恶意诋毁企业相关违法犯罪，维护企业合法权益。今日，公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例，部分案例如下：

案例1：内蒙古呼和浩特公安网安部门查明，网民樊某栋（男，34岁）为博取关注、吸粉引流，在抖音平台直播时编造“**品牌汽车撞死桥上维修工后冲下游轮，烧死外国人”“哈尔滨**品牌汽车冲入大楼爆炸起火，烧死3名环卫工”“云南昆明**品牌汽车后胎爆炸撞死少数民族人员”“武汉**品牌汽车冲入长江”等多条谣言信息，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。目前，属地公安机关已依法对樊某栋以行政处罚。

案例2：黑龙江鸡西公安网安部门查明，网民严某民（男，32岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**智驾追尾致3死”等谣言信息，在微博平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。目前，属地公安机关已依法对严某民处以行政处罚。

案例3：上海公安网安部门查明，网民池某磊（男，44岁）为发泄个人情绪，编造“**公司组织黑公关攻击友商”“**官方发布的漂移视频系使用AI生成”等多条谣言信息，在抖音、微信视频号平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，并对其他网民进行恶意“攻击”，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。目前，属地公安机关已依法对池某磊采取刑事强制措施。

案例4：上海公安网安部门查明，网民夏某秋（男，35岁）为发泄个人情绪，编造“十个事故九个是**公司产品”“十辆某公司产品九辆自燃”等多条谣言信息，在今日头条平台发布，并对其他网民进行恶意“攻击”，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。目前，属地公安机关已依法对夏某秋处以行政处罚。

案例5：江苏无锡公安网安部门查明，网民王某华（男，34岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**汽车在‘麋鹿测试’中断轴”等相关谣言信息，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。目前，属地公安机关已依法对王某华处以行政处罚。

详情：公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例

（来源：“公安部网安局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： “南京某培训机构失火致人伤亡”不实（2026·08·18）

本文转自：温州新闻网 66wz.com