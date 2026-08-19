温州日报 2026-08-19 07:51:36

昨天，市“强城行动”领导小组会议召开，专题研究国土空间规划工作。

温州网讯 昨天，市“强城行动”领导小组会议召开，专题研究国土空间规划工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，认真落实中央、省委城市工作会议精神，围绕新一轮“强城行动”做好国土空间规划各项工作，以高水平空间治理赋能城市能级跃升、经济高质量发展，为建设现代化人民城市、做强“一圈一极一中心”发挥更大作用。

市领导张文杰、王军、陈应许、李宁、冯金考、黄阳栩、郑建忠参加会议。

会议听取环大罗山山岙详细规划、市教育设施（学校）布局专项规划编制等情况汇报。会议指出，要深刻把握城市工作“两个转向”的形势变化，聚焦聚力新一轮“强城行动”目标任务，充分发挥国土空间规划基础性、关键性作用，加快打造宜居宜业、宜学宜游的现代化人民城市。大罗山是温州生态园的重要组成部分，要始终坚持“保护第一、开发第二”，严守生态红线，聚焦功能融合、交通链接、文化延伸、生态过渡等关键职能，分步滚动实施有机更新和整治提升，高标打造中心城区的核心生态屏障、全民共享的都市大花园和城市会客厅。教育设施是教育高质量发展的基础条件、是建设教育强市的硬件支撑，要坚持全市“一盘棋”，尽力而为、量力而行，突出深挖存量、提升质量、科学调配、统筹实施，做好打通使用教育资源、推进教育公共服务均等化、中小学教育质量提升等文章，努力办好人民满意的教育。

会议强调，国土空间规划是贯彻落实中央、省委战略部署的一项重要政治任务，是城市发展的总蓝图、资源配置的总抓手、项目落地的总依据。要提高政治站位、把牢规划引领的正确方向，坚持跳出规划看规划、立足全局谋规划，把底线思维贯穿规划编制、实施、监管全过程。要优化空间格局、完善城市跃升的核心骨架，立足山海相拥、滨江临海的禀赋优势，建强“一主一副两城多点”空间结构，纵深推进“五城三园”等重点板块建设，坚定不移推动中心城区一体化、龙平苍一体化发展，积极推动交通、文旅等市域一体化布局，打造组团式、集约化、网络化的城市空间体系。要聚焦精准赋能、强化高质量发展的要素保障，紧扣培育“5+5+N”现代产业集群、完善城市防灾减灾体系等重点任务，推进国土空间资源盘活、精准供给、高效利用，顺应人口变化趋势优化公共服务资源布局，让每一寸土地都发挥最大价值。要深化城乡融合、打造共富先行的承载空间，分类推进城乡空间建设，提升县城综合承载能力，统筹乡村生产、生活、生态空间，打通城乡交通、管网、生态廊道，有力推动以城带乡、城乡互补、全域共富。

来 源：温州日报

原标题： 市“强城行动”领导小组会议专题研究国土空间规划工作

科学规划引领高水平空间治理 高效赋能城市提能发展提质

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com