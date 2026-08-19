温州日报 2026-08-19 08:06:51

昨天，温州人工智能OPC（一人公司）创业生态共建大会暨“青创强城”资源对接服务季在中国（温州）智能谷举行。现场，一揽子政策打包发布、三大OPC平台集中揭牌、全国十城社区当场“结盟”。

温州网讯 昨天，温州人工智能OPC（一人公司）创业生态共建大会暨“青创强城”资源对接服务季在中国（温州）智能谷举行。现场，一揽子政策打包发布、三大OPC平台集中揭牌、全国十城社区当场“结盟”，从订单到算力，从合规到金融，覆盖创业全链条的“大礼包”直接递到创客手中。

创业最难的是“第一笔订单”。大会现场，全国首个由腾讯SSV赋能的OPC订单平台“企鹅搭子”签约落地温州。该平台根植微信生态，免费为OPC创业者提供AI工具，计划9月初上线，首批优先服务温州OPC社区灵活就业者。平台由市人力社保局、OPCxCity爱创社与腾讯SSV三方联手搭建，旨在为创业者提供公益对接桥梁。“首个试点落地温州，是温州丰富的OPC生态环境和政府支持力度吸引了我。”腾讯可持续社会价值事业部负责人翟家欢说。

订单有了，政策也没落下。鹿城区智能谷发展服务中心一口气发布“十大举措”，从标杆社区打造到算力硬核支撑，从订单精准匹配到人才安居保障，十个维度全方位托举。市人力社保局紧接着推出“四张清单”——场景机会清单、社区清单、能力清单、政策清单。场景清单瞄准智能制造、数字文创、跨境电商，帮技术找产业入口；社区清单首批纳入48个OPC创业社区，基本实现“拎包进驻、即刻创业”；能力清单把AI领域专业供给方集结成册；政策清单则把算力券、创业补贴、租金补贴、贷款贴息等红利打包送上。

市司法局、市市场监管局、市税务局联合出手，从登记注册到税务合规，让青年创客有尺度、有底线、有保障。温州金融监管分局联合市人力社保局推出“成长陪伴式”信贷保险服务。鹿城农商银行更是构建起“政务+财税+政策+金融+保险”一站式孵化体系，旨在力挺“一人公司”从0到1破局。

现场还有三个新平台同步亮相。温州市OPC创业学院搭建起实训教学、项目孵化、资源对接的一体化平台，鼓励年轻人用“一人成军”的新理念闯荡创业江湖。温州市OPC行业团工委专门服务OPC青年，让大家在温州找到组织、找到伙伴、找到归属。温州市OPC人才孵化中心则由温州理工学院、Datawhale、OPCxCity爱创社与商汤科技共建，为AI人才和产业之间搭了座实实在在的桥。

温州联合上海、杭州、苏州、西安、南京、南昌、惠州、台州、澄迈等全国10个城市的OPC社区，共同发起《全国人工智能OPC社区共建公约》，打破地域壁垒，推动社区间资源共享、经验互鉴和标准共建，这也标志着温州人工智能OPC创业生态建设迈入“全面共建”“系统推进”的新阶段。

“我很自信地说，温州OPC创业氛围全国第一。”OPCxCity全国OPC社群联盟发起人谷雨说，目前由他发起的OPCxCity社区涵盖81个城市，首批合作100个社区。来自江西的OPCxCity主理人莫西专程赶来参会，“我就是冲着温州OPC创业经验而来的。”

从订单撮合到算力保障，从政策导航到合规指引，从金融支持到专业服务——一套覆盖创业全生命周期的生态系统正在温州加速成型。目前，800多位“AI翻译官”已下沉企业一线，帮企业挖需求、找场景；律师、平台、算力、工具等关键模块也同步就位，温州OPC生态的“拼图”正一块块拼齐。

来 源：温州日报

原标题： “企鹅搭子”来了、三大平台成立、十城社区共建

温州为OPC创业者攒了个“生态局”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com