温州日报 2026-08-19 08:06:51

昨天，第六届全国大学生乡村振兴大赛温州苍南县专项“青年入乡”仪式举行。30支高校青年团队带着创意与热情，扎根苍南乡土，把“纸上方案”变为“地上实景”。

《Hi！Pet！森森》宠物度假营地项目所在村苍南赤溪镇吊壁灯村山明水秀。赤溪镇供图

温州网讯 昨天，第六届全国大学生乡村振兴大赛温州苍南县专项“青年入乡”仪式举行。30支高校青年团队带着创意与热情，扎根苍南乡土，把“纸上方案”变为“地上实景”。

仪式现场，4个青年入乡项目完成签约。其中，温州大学在校学生邵博的《Hi！Pet！森森》宠物度假营地项目，落户赤溪镇吊壁灯村，利用5亩闲置山坡地，规划投资300万元，打造配备恒温猫犬舍、轻奢宠咖和宠物天然泳池的综合性度假营地。项目预计明年开春动工，计划雇佣本地村民，并引导客流至周边农家乐和民宿，形成“营地引流、全村受益”的格局。村党支部书记陈承钊说：“我们村子山明水秀，夏季能吸引不少戏水垂钓的游客。以后有了新业态，村子不仅有人气，还会有效益。”

本届赛事在去年首次承办的基础上，进一步强化项目筛选标准，不仅看方案创意，更看重落地意愿和团队执行力。最终立项的30个项目，从全国222支报名团队中经遴选产生，覆盖乡村旅游、农产品加工、品牌文创等领域，精准对接苍南乡村发展需求。

越来越多的青年创意正在苍南结出果实。去年赛事结束后，一批项目交出扎实答卷：金奖项目《金沙码头》赋能本土海苔饼产业，拿下盒马鲜生百万元的销售订单；青年团队累计盘活5处乡村闲置资产，孕育出窑烤面包、3C青创社等“青创+农创”融合新场景。其中，温州大学和浙江旅游职业学院团队在灵溪镇过港村改造的“小野窑光”窑烤面包坊，试营业首周日均客流量突破千人次，三个月营业额达30万元，让沉寂的村落一跃成为文旅新地标。

支撑项目持续落地的，是苍南搭建的青年入乡服务体系。位于县城CBD核心区的“青村纪”苍南农创园，如今开园不到一年已入驻51家农创企业、集聚748名青年人才，累计营收近3600万元，今年初获评省级现代化农创园。园区提供的65个免费工位、160个人才公寓床位、20亿元创业贷款资金池以及20余家专业服务商，构成了从场地到资金、从注册到运营的全链条保障。

“我会全力以赴，让产业被看见，让乡村被向往。”邵博在介绍项目时说的这句话，在越来越多年轻人中口口相传，也在越来越多的苍南村庄里变成看得见、摸得着的变化。

来 源：温州日报

原标题： 让产业被看见 让乡村被向往

30支高校青年团队将扎根苍南乡土

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com