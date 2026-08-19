新华网 2026-08-19 10:20:34

据尼日利亚当地媒体报道，该国中部高原州17日至18日发生一起武装袭击事件，目前已造成约30人死亡，多人重伤。

这是8月18日凌晨在尼日利亚中部高原州拍摄的袭击现场的安全部队。新华社发（扎加佐拉·马卡马摄）

尼日利亚《先锋报》报道说，事件发生在17日午夜至18日清晨，一伙武装分子对高原州一个社区进行逐户袭击。袭击除造成人员伤亡外，还导致部分人员下落不明。

当地居民乔伊斯·帕马接受新华社采访时说，截至18日上午，当地已发现约30具居民遗体。

另据尼日利亚《蓝图报》报道，当地社区正在搜寻失踪人员。目前尚无组织宣称对这起袭击负责。

高原州位于尼日利亚中部，处在该国以穆斯林人口为主的北部和以基督教人口为主的南部之间。近年来，该州暴力事件频发，通常涉及不同社区之间围绕土地和资源产生的争端。

来 源：新华网

原标题： 尼日利亚中部发生武装袭击已导致约30人死亡

记者 洪泽华

本文转自：温州新闻网 66wz.com