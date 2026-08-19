温州晚报 2026-08-19 09:46:00

远看似天幕，近看像景框，坐落在瓯江边的温州文化展示中心于近期完成主体结构施工，预计今年10月屋面装饰封顶，12月底完成全部施工及调试，2027年竣工验收。

温州网讯 远看似天幕，近看像景框，坐落在瓯江边的温州文化展示中心于近期完成主体结构施工，预计今年10月屋面装饰封顶，12月底完成全部施工及调试，2027年竣工验收。

这座临江建筑造型极具辨识度。项目总建筑面积约73500平方米，分地下两层地上四层。两侧为弧形鱼鳞状幕墙，凹形屋面暗藏温州地图，还设有观景平台。市民可经北侧大台阶、南侧人行天桥直达三四层。整座建筑前后通透，是未来观赏瓯江山水的“黄金C位”。

来 源：温州晚报

原标题： “瓯江天幕”搭起来了，温州文化展示中心力争年底完工

记者 薛样洋/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com