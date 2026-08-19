浙江发布 2026-08-19 08:06:00

补贴申领对象（重点群体）共有五类人，分别是：2026届高校毕业生、2024届离校未就业高校毕业生、2025届离校未就业高校毕业生、2026年登记失业半年以上人员、防止返贫致贫对象。

近日，浙江省人力资源和社会保障厅发布关于2026年浙江重点群体社保补贴的九个热点问题解答——

补贴申领对象（重点群体）共有五类人，分别是：2026届高校毕业生、2024届离校未就业高校毕业生、2025届离校未就业高校毕业生、2026年登记失业半年以上人员、防止返贫致贫对象。

在身份符合的前提下，还需同时满足就业和参保两方面的要求：

就业要求：在重点行业领域（制造业、生活服务业、现代服务业）中小微企业就业，并签订劳动合同；社保要求：2026年企业按规定为重点群体新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费。

补贴标准：按照个人实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费之和的25%给予补贴。

补贴时长：同一人累计最多领取12个月。

补贴可由企业申请，也可由重点群体个人申请。补贴申请期限截至2026年底，其中就业参保起始年月在2026年12月的，可在2027年1月底前发起申请。符合2025年补贴条件的重点群体错过之前申请期的，可于2026年底前提出申请。

不管是企业申请还是个人申请，经办机构审核通过后，补贴默认按月发放到重点群体个人社保卡银行账户；也可根据本人申请，发放到本人其他银行卡账户（小提醒：社保卡切记要开通银行金融功能）。

申请补贴需要提交哪些材料？

1.《重点群体社保补贴申请表》（需企业盖章）；

2.劳动合同；

3.毕业证书（吸纳重点群体为高校毕业生的需提供）；

4.记载失业登记信息的就业创业证（吸纳重点群体为登记失业人员的需提供）；

5.防止返贫致贫对象凭证（吸纳重点群体为防止返贫致贫对象的需提供）。

上述第2至第5项材料，可通过数据共享获取的免予提交。

可以通过哪些渠道进行申请？

无感智办：企业法人账号登录浙里办App（或支付宝、微信“浙里办”小程序，下同）——搜索“浙里就业创业”——点击“智能推荐”——选择“重点群体社保补贴申领（单位）”（如“智能推荐”未显示可享受政策，说明人力社保部门掌握的数据未比对到符合条件人员，但不影响企业或个人主动申请）；线上申请：企业法人账号或个人登录浙江政务服务网或浙里办App，分别搜索“重点群体社保补贴申领（单位）”（已开通）“重点群体社保补贴申领（个人）”事项（2026年9月1日开通）直接办理；线下申请：企业或个人前往当地公共就业服务机构窗口办理。

出现以下情形之一的，补贴自动停发：享受补贴期满的；企业停止为重点群体参保缴费的；重点群体领取养老保险待遇或到达法定退休年龄的；重点群体担任参保所在企业法定代表人（或合伙企业合伙人、个人独资企业投资人）的；其他按规定应停发的情形。

来 源：浙江发布

原标题： 补25%，发给个人！五类重点群体可申请社保补贴

本文转自：温州新闻网 66wz.com