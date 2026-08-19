四千扇高窗会“自主呼吸” AI翻译官为温州制造装上“最强大脑”

温州日报 2026-08-19 08:29:00

AI行业翻译官，是温州市为破解传统制造与人工智能之间“供需失语、技术脱节”难题而创新的制度设计。他们既懂AI技术，又熟悉产业生产流程，专门把企业模糊的生产痛点“翻译”成可落地的技术方案。

温州网讯 开窗纳清风，闭窗挡风雨。但当窗户悬上数十米高空，从一扇变成四千扇，便不再是一推一拉那么简单。日前，浙江杰佛瑞智能科技有限公司出品的首批1700多扇“智能窗”运抵建设中的上海东站，这批装有“五官”和“大脑”的窗户，一旦全部投用，可实时捕捉温度、湿度、空气质量、风雨信号、火情隐患——空气闷了，自动开合换气；火情警报一响，秒级排烟；风速超标，提前关严，上万平米空间内，每一扇窗都像一个会思考的“智能体”，不再依赖人工指令，而是自主决策、协同联动，让整座建筑学会“呼吸”。

推动这套系统从构想走向落地的关键人物，并非传统意义上的硬件工程师，而是一位“AI行业翻译官”——温州职业技术大学副教授徐兴雷。

翻译“行话”

把车间的“愁”译成AI“指令”

AI行业翻译官，是温州市为破解传统制造与人工智能之间“供需失语、技术脱节”难题而创新的制度设计。他们既懂AI技术，又熟悉产业生产流程，专门把企业模糊的生产痛点“翻译”成可落地的技术方案。

两年前，房地产持续调整，做开窗器硬件十几年的杰佛瑞遭遇市场饱和、同行价格内卷。“转型，成了发展前的必答题。”杰佛瑞的技术负责人龚德芬说，“家居样样都智能化了，就剩窗户落下了。可怎么给窗户装上‘大脑’？”

杰佛瑞制造硬件底子不错，开窗器做得扎实。可到了上海东站这种超级枢纽，客户甩过来的是一串“灵魂拷问”：四千扇窗散落在数十米高的幕墙和采光顶上，人工巡检等于“望窗兴叹”；传统窗控依赖云端指令，断网即瘫痪；各家设备互不兼容，与消防、BMS系统（楼宇管理系统，相当于整栋建筑的“中央大脑”）的协议兼容率不到40%；一对一布线，管线密得像蜘蛛网，成本噌噌往上涨。

这时，温州职业技术大学副教授徐兴雷第一次走进杰佛瑞车间，前脚刚进门，后脚就被问题“围攻”：“断网了还能动吗？”“跟消防系统能不能联动？”

正是这些来自生产一线的真实拷问，让徐兴雷和团队一头扎进实验室，从最基础的远程开闭做起，一步步攻克温度感应、风速联动、雨天自锁、火情排烟等场景。

今年3月，温州市“AI行业翻译官”政策正式落地，徐兴雷成为首批翻译官之一，杰佛瑞也迎来了专属“翻译官”。有了正式身份，徐兴雷干劲更足：“企业要的不是一个遥控器，而是一个会思考、会联动、会预警的‘窗户大脑’。”

翻译官团队把企业的“愁”一条条铺开、拆解、翻译成技术语言——温度如何感知？烟雾如何判定？决策逻辑怎么建？一个个问号被拉直，目标清晰而坚定：让窗户从“被动开关”变成“主动呼吸”。

装上“五官”

给窗配一个会思考的“中枢”

找准痛点后，翻译官亲自下场研发。这套系统的核心算法和软件架构，全在实验室里反复打磨。

“我们给窗户装了五官，再配了个大脑。”徐兴雷说。温湿度传感器像皮肤的触觉，实时感知温差；风速仪和雨量感应器像竖起的耳朵，台风天未到已收到信号；烟雾探测器像鼻子，火情第一时间嗅到危险。数据传回AI中枢自主决策——温度高了开窗透气，风速超标提前关严，烟雾来了秒级排烟。“它不是死板执行指令，而是自己在判断‘现在该做什么’。”

这套系统最大的亮点就是三个字：稳、省、通。断网照常运行；硬件成本降六成；设备兼容率从不足40%拉升至95%以上。暴雨来袭，上千扇窗同步锁死；火情警报一响，秒级排烟；空气闷了，自动开合换气。

“以前是坏了再修，现在是窗自己说‘我该保养了’。”龚德芬说，“哪扇窗电机异常、密封条老化，系统全知道，主动推送提醒。对运维来说，简直是降维打击。”

技术成熟了，订单接踵而至。上海东站项目正式签约，四千扇智能高窗正陆续运抵安装，国内多个大型公建项目也在洽谈。“以前这种订单，我们连投标的底气都没有。现在技术方案一拿出来，对方眼睛都亮了。”

双向奔赴

让算法“走下论文、走进车间”

“翻译官不是单向输出，而是双向奔赴。”徐兴雷说。

过去，企业想数字化，花几百万元请外部团队，周期长、磨合难；高校成果也一直“锁在抽屉里”，离生产线总差最后一公里。翻译官就是来填这“最后一公里”的。

今年我市出台“AI行业翻译官”管理办法、流程指南、评价标准等制度，专项推行“单企最少上门七次”的标准化入企服务。通过让翻译官们“进车间看流程、跟产线测数据、访高管聊痛点”，推动模糊业务需求精准转化为可量化、可验证、可落地的技术方案，并推出“三券一贷”政策——算力券、模型券、语料券和算力贷，企业每月数千元就能租赁公共算力，单个项目最高可节省300万元建设投入。

目前，全市已组建超800人的翻译官队伍，累计走访亿元以上规上企业869家，开展入企服务2038次。如今，瑞安这家门窗企业跳出硬件“内卷”，升级为软硬一体解决方案提供商。“以前拼价格，现在客户问的是‘能不能智能联控’。我们把方案往桌上一摆，谈判空间完全打开了。”龚德芬说。

“高校技术不再是高冷词，是车间里摸得着、用得上的真家伙。”徐兴雷说，“论文里的算法，是真真切切能让四千扇窗户自己‘呼吸’的指令。这种从理论到实践的跨越，才是我们做这件事最大的意义。”

来 源：温州日报

原标题： 四千扇高窗会“自主呼吸” AI翻译官为温州制造装上“最强大脑”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com