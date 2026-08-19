温州体育 2026-08-19 08:49:36

8月22日至24日，2026年“黄色潜水艇杯”U系列国际足球邀请赛（温州站）将在温州体育中心举办。西班牙比利亚雷亚尔足球俱乐部U15青训梯队将与温州市队、宁波市队及江苏昆山队三支国内青少年队伍，展开为期3天的单循环较量。

8月22日至24日，2026年“黄色潜水艇杯”U系列国际足球邀请赛（温州站）将在温州体育中心举办。西班牙比利亚雷亚尔足球俱乐部U15青训梯队将与温州市队、宁波市队及江苏昆山队三支国内青少年队伍，展开为期3天的单循环较量。这是温州“足球出海”计划实施以来，继去年首届赛事之后，再次迎来西甲俱乐部整支青训梯队来温参赛。

首届赛事资料图

参赛四支队伍中，比利亚雷亚尔U15队伍尤为引人关注。这支来自西班牙瓦伦西亚大区的俱乐部，外号“黄色潜水艇”，也是这项杯赛名称的由来，其拥有欧洲成熟系统化青训培养体系，教练团队具备职业联赛执教经验，青训体系曾培养出2024年金球奖得主罗德里，以及西班牙国脚巴埃纳、保·托雷斯等球星。其青训学院已覆盖全球21个国家，此次来温参赛，将是温州青少年球员近距离对标欧洲职业青训体系的难得机会。据悉，这支U15队伍将于8月20日中午抵达温州。

2024年10月，温州市体育局与西甲瓦伦西亚俱乐部签署战略合作协议，“足球出海”正式启幕。2025年4月，温州又与比利亚雷亚尔俱乐部签约，协议涵盖引入西班牙足球发展哲学、建立青少年海外训练基地、推动教练与球员双向交流等核心领域。

首届赛事资料图

去年8月，比利亚雷亚尔欧洲职业级教练受邀来温开展集训，实现“出海”与“进海”的闭环。“黄色潜水艇杯”正是这一闭环的延续——西班牙少年走进温州，与中国球员同场竞技。首届比赛在温州奥体中心举办，赛事吸引了西班牙比利亚雷亚尔精英梯队、浙江省代表队、温州市代表队等8支U12队伍参加。

温州市体育局相关负责人表示，本次赛事是温州推进对外开放、深化国际文体往来、增进两地友谊的重要实践。依托侨联海外资源搭建中西足球常态化交流通道，为温州本土青少年球员创造对标欧洲职业青训的宝贵机会。

从社会足球的“瓯冠”联赛到国际青训合作网络，从“足球出海”到“足球进海”，温州正以“草根”与“世界”的双轮驱动，走出一条独具特色的足球发展之路。8月22日晚6时，温州体育中心将迎来这场青少年足球国际交流的揭幕时刻。

本次赛事由浙江省足球运动管理中心、温州市体育局、温州市教育局联合主办，温州市归国华侨联合会、温州市体育运动医院、温州医科大学康复医学院、温州体育中心、温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心、温州市鹿城区教育局、西班牙华人足球协会、西班牙比利亚雷亚尔足球俱乐部协办，亚联体育科技（温州）有限公司承办。

来 源：温州体育

原标题： 西甲青训强队再次登陆温州！第二届“黄色潜水艇杯”U系列国际邀请赛8月22日开赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com