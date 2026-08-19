温州日报 2026-08-19 08:06:00

“如今企业出海，早已不是早年‘借船出海’，而是在全球供应链重构中主动‘造船远航’。”8月17日下午，在“聚力一带一路，赋能全球布局”温企出海经贸合作交流会现场，一位参会企业家的话道出了在场近百位温商代表与外向型企业负责人的共同感受。

温州网讯 “如今企业出海，早已不是早年‘借船出海’，而是在全球供应链重构中主动‘造船远航’。”8月17日下午，在“聚力一带一路，赋能全球布局”温企出海经贸合作交流会现场，一位参会企业家的话道出了在场近百位温商代表与外向型企业负责人的共同感受。

这场由温州市贸促会指导、市国际商会主办、市一带一路企业发展联合会承办的活动，直面当前企业出海面临的现实课题——全球经贸格局深刻调整，关税壁垒叠加合规压力，外部环境复杂性明显上升；与此同时，共建“一带一路”高质量发展持续推进，新兴市场正成为温州企业拓展国际空间的重要增长极。如何在变局中找准航向、抱团出海，成为与会企业最迫切的关切。

交流会上，香港贸发局浙江代表朱烨带来的第十一届“一带一路”高峰论坛推介引发广泛关注。该论坛将于9月9日至10日在香港会议展览中心举行，作为“一带一路”沿线规格最高的国际商贸盛会之一，被参会温企视为链接全球政商资源、对接国际采购渠道的重要窗口。

随后，温州市跨境电商协会会长陈增开、环通国际商务（温州）有限公司总经理郑元元围绕出海实战、综合服务与园区载体作了精彩分享。现场，中哈·一带一路跨境产业示范园举行授权签约仪式，标志着温州企业在中亚方向的产业合作平台正式落地。市外办二级主任科员郑伟灵带来的海外安全保护专题宣讲，则为“走出去”加装了一道“安全锁”。从政策解读、平台推介到实战分享、园区签约，整场交流会内容环环相扣，务实高效。

今年，市贸促会（市国际商会）紧扣高能级开放强市建设目标，在展会拓市、国际联络、商法服务、专委会建设、企业走访服务等方面扎实发力，取得阶段性成效。下一步，将以“会长午茶会”等机制为抓手，持续完善企业出海服务生态，推动各项服务精准落到企业一线，合力助推温州外向型经济高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 聚力一带一路 赋能全球布局

温企从“借船出海”转向“造船远航”

记者 王木正 通讯员 管飞灵 郑亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com