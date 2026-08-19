浙南科技城建投集团 2026-08-19 09:46:00

近日，浙南科技城王尖路道路工程（现名：金朱路）正式实现全线通车，标志着浙南科技城南核心区市政配套网络，进一步织密区域交通承载能力，实现显著跃升！

近日，浙南科技城王尖路道路工程（现名：金朱路）正式实现全线通车，标志着浙南科技城南核心区市政配套网络，进一步织密区域交通承载能力，实现显著跃升！

该项目地处浙南科技城南核心区，北起机场大道，南至瓯海大道，定位为双向四车道城市次干路，设计时速40公里/小时，道路全长约2535米，标准路幅宽度28米。工程建设内容覆盖道路主体、路面升级、给水排水、照明亮化、景观绿化、电力管线及交通标识系统等全维度配套，是浙南科技城近年来重点打造、兼顾民生改善与营商环境双提升的标杆工程。

作为串联机场大道、瓯海大道两条城市主干路的关键南北通道，金朱路的通车打通了龙岗路、龙水路等多条断头路，根治了当地长期通勤绕行的问题，畅通沿线居民小区、学校及各类公共服务场所的出行通道，切实解决了群众出行“最后一公里”难题。

标红路段——金朱路

该道路的正式投用，一方面切实惠及周边居民，另一方面也为沿线地块开发、产业要素流通提供交通保障，进一步提升片区空间联动效能，补齐城市功能配套短板，持续优化区域营商环境，为温州“强城行动”赋能硬核科创配套力量。

来 源：浙南科技城建投集团

原标题： 浙南科技城重要道路工程，全线通车！

本文转自：温州新闻网 66wz.com