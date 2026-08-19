温州日报 2026-08-19 08:29:00

8月17日下午，永嘉县沙头镇永嘉书院，一起利用无人机“坠箭”非法狩猎案公开审理。

温州网讯 “在禁猎区、禁猎期使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源……公诉机关指控的罪名成立。”审判长当庭宣判。8月17日下午，永嘉县沙头镇永嘉书院，一起利用无人机“坠箭”非法狩猎案公开审理。

这是《中华人民共和国生态环境法典》施行后，我市首次对新型生态违法案例公开审判。永嘉人民法院巡回审判现场，青山绿水间国徽威严，审判席、公诉席、被告席依次排开。开庭前，市县两级人大代表、政协委员、村镇基层干部及周边村民赶来。被告人包某甲、包某乙，从去年12月至今年2月期间，多次利用改装无人机实施非法狩猎作案，被依法提起公诉。经法院审理查明，二人通过改装无人机，搭载热成像设备与金属坠箭猎捕野生动物，该新型作案手段搜索范围广、定位精准、杀伤力强，对区域野生动物资源和生态环境造成严重破坏。

两名被告人认罪认罚。包某甲系主犯，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；包某乙为从犯，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。“以前觉得山上打几只野味问题不大，今天看了真受教育。”旁听村民邵鑫坦言。

庭审现场也是法治课堂。最高法已明确要求，严惩无人机“坠箭”非法狩猎行为。永嘉县公安局联合该县法院同步开展普法宣传，现场发放动植物保护宣传手册，讲解野生动物保护注意事项。

“老百姓对这块法律知识还有盲区，希望多开展此类活动。”审判结束，市人大代表朱千里建议。

来 源：温州日报

原标题： 无人机非法狩猎，公审！

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑璐璐

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