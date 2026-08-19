鹿城发布 2026-08-19 09:46:00

近日，位于鹿城区纱帽河的吴百亨故居配套文化空间正式对外开放。这座院落，是温州近代爱国实业家、民族工业先驱吴百亨的生活旧址，如今成为承载温州近代民族工商业记忆、传承温商实干精神的全新文化地标。

近日，位于鹿城区纱帽河的吴百亨故居配套文化空间正式对外开放。这座青砖黛瓦、中西合璧的院落，是温州近代爱国实业家、民族工业先驱吴百亨的生活旧址，如今突破传统静态展馆模式，以活态化、沉浸式的展陈形式，成为承载温州近代民族工商业记忆、传承温商实干精神的全新文化地标。

青砖黛瓦藏岁月，一院风华载文脉。吴百亨故居坐落于纱帽河68弄，院内百年银杏苍劲挺立，传统合院格局温润厚重，精致的西式装饰又尽显开明新风。故居与周边十余栋修缮一新的清至民国风格建筑连片成景，组成近4000平方米的特色历史街区，复刻了旧时五马商圈的市井繁华，如今更是集聚多元文旅业态的城市文化新空间。

此次开放的配套文化空间，以五大主题篇章构建完整叙事脉络，层层解锁百年实业风华。“赤子巨擘·百年行迹”追溯吴百亨的人生初心与成长轨迹；“百亨兴业·国货峥嵘”重现“白日擒雕”国货商战、民族实业突围的峥嵘岁月；“泽被桑梓·德业流芳”讲述其倾资兴学、济世惠民的家国担当；“工商同业·温商兴邦”勾勒近代温州实业家抱团兴业、实业兴邦的群体风貌；“四千砺行·义利共生”深挖永嘉学派义利并举、经世致用的精神内核。移步换景间，百年温州工商发展史徐徐铺展，让到访者沉浸式读懂温商初心。

经过专业打磨与系统梳理，场馆共展出六十余件珍贵原物真品、百余件文献复刻资料，并精细化还原吴百亨生活场景。一件件实物、一页页史料，真实串联起百好炼乳、西山窑业的创业历程，生动再现温州近代民族工业的崛起之路。

一座故居，承载一段历史，传承一种精神。如今，全新开放的吴百亨故居配套文化空间，将持续发挥历史教育、文化展示、城市记忆传承的重要作用，以百年实业风骨，诉说温州工商底蕴，让敢为人先、务实奋进的温商精神，在新时代持续焕发新生。

小编获悉，为方便市民、游客参观游览，现将场馆常态化开放时间及闭馆规则明确如下：

1.夏令时：每日8:30—18:00，17:30停止入馆

2.冬令时：每日8:30—17:30，17:00停止入馆

3.每月最后一日例行闭馆，开展展品清点、设备检修、全域保洁等养护工作。若月度闭馆日恰逢法定节假日，闭馆日期顺延至下一工作日；法定节假日开放时间将另行发布。

来 源：鹿城发布

原标题： 吴百亨故居配套文化空间正式对外开放！

本文转自：温州新闻网 66wz.com