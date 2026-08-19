温州秋季开学、寒假时间公布
温州发布 2026-08-19 08:10:00
根据此前市教育局公布的2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），全市中小学、幼儿园将于9月1日正式上课。
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根据此前市教育局公布的2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），全市中小学、幼儿园将于9月1日正式上课。
温州市教育局
2026学年第一学期行事历
（2026年8月—2027年1月）
备注：2026年中小学秋假具体时间由各县（市、区）结合实际自主确定。
当心“开学综合征”来袭
这些异常信号需警惕↓
来 源：温州发布
原标题： 温州秋季开学、寒假时间公布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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