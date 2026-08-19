乐清经济开发区入选首批省级零碳园区培育名单
温州日报 2026-08-19 08:29:00
近日，省发展改革委、省生态环境厅、省能源局联合印发《省级零碳园区培育名单》，乐清经济开发区成功入选，成为温州首批入选园区之一。
温州网讯 近日，省发展改革委、省生态环境厅、省能源局联合印发《省级零碳园区培育名单》，乐清经济开发区成功入选，成为温州首批入选园区之一。
据了解，零碳园区是指通过产业结构调整、能源结构优化、节能降碳改造、资源循环利用等多项举措，最终实现运营层面“净零碳排放”的产业园区。根据《浙江省低（零）碳园区建设实施方案》规划，到2030年，全省将建成20个左右省级零碳园区。
近年来，乐清经济开发区持续布局优质高端产业，园区已集聚电工电气、高端装备、数字经济核心制造业三大主导产业，汇聚生产企业超1800家。截至今年上半年，园区范围内培育国家级绿色工厂11家、省级绿色工厂1家，整体能耗强度低于温州、好于全省，形成了集群化、高端化、智能化、绿色化的优质产业发展格局。
来 源：温州日报
原标题： 打造绿色制造竞争力
乐清经济开发区入选首批省级零碳园区培育名单
乐清经济开发区入选首批省级零碳园区培育名单
记者 程源 乐清融媒记者 陈青 通讯员 张炜浩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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