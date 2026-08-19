新华网 2026-08-19 10:32:07

为深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，在全社会营造尊医重卫的浓厚氛围，进一步凝聚建设健康中国的力量，在“中国医师节”到来之际，中央宣传部、国家卫生健康委向全社会公开发布“最美医生”先进事迹。

王秋、冯珂、吕华坤、杜荣辉、陆金根、罗明琴、柏华丽、侯凡凡和顾翠英等9名同志光荣入选。他们全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持人民至上、生命至上，怀救苦之心、做苍生大医，有的深耕医学基础研究和应用，努力攻克疑难病症；有的矢志中医药传承和创新发展，探索总结多种中西医结合外科特色诊疗方案；有的夙夜勤勉、不辞辛劳，始终奋战在急诊抢救一线；有的以寸心融暖意，细致入微照护重症失能老年患者；有的扎根深山、走村串寨，以初心与坚守护佑一方群众健康……他们用实际行动践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，集中展现了新时代医务工作者的良好风貌。

广大医务工作者表示，要以“最美医生”为榜样，修医德正医风、讲医道行仁术，用心用情为群众提供更加优质高效的健康服务，身体力行普及科学健康知识、倡导文明健康生活方式，促进提升全民健康素养，为推动健康中国建设贡献力量。

据悉，“最美医生”发布仪式专题节目将于近期播出。

四川大学华西第二医院康复医学科主任王秋在为患儿诊疗。新华社发

宁夏医科大学总医院急诊科副主任冯珂（左三）在进行教学。新华社发

浙江省疾病预防控制中心免疫规划所主任医师吕华坤（左四）在进行临床试验疑问解答。新华社发

武汉市肺科医院副院长、主任医师杜荣辉（前左）在行动不便的贫困结核病患者家中为其做检查。新华社发

上海中医药大学附属龙华医院主任医师陆金根为患者手术。新华社发

青海省人民医院护理部主任罗明琴（左一）开展临床护理教学。新华社发

贵州省黔南州长顺县敦操乡打召村卫生室乡村医生柏华丽背上药箱出诊。新华社发

南方医科大学南方医院肾内科主任医师、国家肾脏病临床医学研究中心主任侯凡凡院士（左）指导学生实验。新华社发

河北省邢台市清河县中心医院老年病科主任顾翠英（左）与一位住院老人握手。新华社发

来 源：新华网

原标题： 中央宣传部、国家卫生健康委联合发布“最美医生”先进事迹

本文转自：温州新闻网 66wz.com