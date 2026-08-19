学习强国温州学习平台 2026-08-19 10:20:10

当“新青年”遇见“新文旅”，这场青春与土地的双向奔赴，正让温州的山水故事，越讲越新，越传越远。

日前，温州永嘉楠溪江沐光森林瀑布咖啡，一群年轻人举着手机，对着潺潺溪水与林间木屋反复调整角度，全网粉丝超2700万的文旅达人诸鸣穿梭其间，不时按下暂停键：“你这个视频开场得有个‘钩子’，让人有兴趣接着看。”

这不是普通的短视频拍摄课，而是2026“浙里青创文旅”温州站活动的“田间练兵”现场。几小时前，这批70多位来自全市各县（市、区）的文旅创业青年、乡村CEO、民宿主理人和基层文旅骨干，还在狮子岩饭店的会议室里记笔记；此刻，课堂已搬进了山水之间。

青春入乡，山水作答。一场场关于青春与乡土的奔赴，正在温州各地悄然上演。

2026“浙里青创文旅”温州站 楠溪游侠/摄

从“单打独斗”到“互学互鉴”

活动开始前，每个青年人心里都揣着各自的问题。

瑞安高楼镇茶境·水云栖月负责人倪恩慈的困惑，是“人才留不住”。“在我眼里，乡村藏着很多得天独厚的风景，也藏着巨大的潜力。”他说，“但真正回来后才发现，政策受限、人才流失，团队始终稳定不下来。”

永嘉遇见同舟客民宿主理人季娇敏的焦虑，是“流量抓不住”。“消费者的钱包越捂越紧，民宿越来越难。”

鹿城区五马街道办事处基层文旅工作人员李永骞的困局，是“传播打不透”。去年4月接手微信视频号“遇见五马”以来，他带着三人团队广泛吸纳青年群体的航拍、玩梗等创作，让账号风格跳脱传统政务号的严肃面孔。五马街道“国资盘活+庭院经济”案例已入选省级典型，但账号始终没有破圈。

带着这些问题，他们在楠溪江畔找到了各自的启发。

上午的分享环节，诸鸣拆解文旅IP底层逻辑，李瑜婕讲解短视频平台规则与人设打造，丁若男则用楠溪江案例讲述小业态的生存智慧。午后，课堂延伸至沐光森林瀑布咖啡，学员在真实场景中实操拍摄与剪辑，从镜头技巧到流量抓取逐一演练。

“青年做农文旅，不是去乡下避世，而是用新潮思路唤醒老乡村。”培训结束后，倪恩慈更加坚定了信心，计划打造属于青年的农文旅阵地和社群。季娇敏找到了新方向：“接下来要把山水、地域、文化结合起来，用短视频把流量带到民宿来。”李永骞也打开了思路：“好山好水好地方，值得更多年轻人来感受。中午和瑞安、乐清的同仁一桌吃饭聊得很开心，这种交流本身就是破圈的开始。”

从“点上开花”到“全域成景”

一场活动只是起点。如何让青创力量从“单打独斗”走向“一群人共进”？温州正在各级层面系统作答。

据温州市文化广电旅游局相关负责人介绍，温州将持续深化青创文旅工作，一方面搭建市级交流平台，组织后续培训、“大咖说”等系列活动，让经验分享常态化；另一方面，将在“E游温州”文旅信息服务平台上线优秀创客案例，集中展示各地闲置资源信息，为青年创客与乡村空间牵线搭桥。政策支持也在同步跟进。参照省级“青创文旅贷”等金融产品，温州市将推动金融活水精准滴灌，降低青年创业门槛，化解创业风险。

各县（市、区）也有各自的探索。在瓯海，一场以“属地出题、青年作答”为核心的青创文旅“揭榜挂帅”行动正在火热推进。活动围绕园博园、温瑞塘河、泽雅、大罗山—仙岩、山根艺术村—梧田老街、数安港等六大特色文旅板块划分赛道，精准制定差异化业态需求榜单。141支青创团队和个人报名参赛，目前正处于方案初审阶段。

后续，瓯海还将组建青创联盟，建立“青创文旅人才库”，设立专项基金，构建可持续的资源对接与合作生态。与此同时，瓯海团区委联合山根艺术村开展青创实战营，已初步评出十余组入选团队和个人，近期将入驻山根实战。

在鹿城，另一场讲述青创故事的计划正在酝酿。系列宣传短片《斗城文旅青年局》正在筹备，计划寻找10位本地青创代表，以一期一会的形式推广。

当“新青年”遇见“新文旅”，这场青春与土地的双向奔赴，正让温州的山水故事，越讲越新，越传越远。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州：青春赴乡野 山水待新篇

作者：冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com