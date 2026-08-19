人民网 2026-08-19 15:30:50

25个名额，半天报满——这是浙江省苍南县岱岭畲族乡“在畲里”民族工作室周末民族课堂的常态。这个面向6至15岁孩子免费开放的文化惠民项目，每周六、周日准时开课，非遗手作、科创实践轮番登场，让一座原本沉寂的畲族博物馆重新焕发生机。

周末的博物馆，终于有了人气

畲族博物馆建成有些年头了。在当地人记忆里，这栋建筑过去大部分时间很安静——偶尔有游客进去转转，看完展品就走，村民很少踏足。“有馆，但跟村里人关系不大。‘三月三’热闹一下就没人气了。”一位村民说。

变化从民族课堂固定下来开始。周六的科创课上，孩子们对着图纸组装洗衣机模型、拼太阳能月球车、调试手压抽水机，螺丝拧歪了重来，电路接错了拆掉重接，常常一个下午就围着巴掌大的零件较劲。周日的非遗课上，非遗代表性传承人手把手教织彩带、做乌米饭，孩子们学着把彩线按纹样来回穿梭，手指生疏，但坐得住。博物馆从展出物件的地方，变成了村里人每周都会来的地方。

“以前周末就是在家看电视，现在每个星期都盼着周六、周日下午，隔壁邻居家的孩子也托我一起带过来。”从沿浦镇赶过来的一位家长说。她自己在沿浦打工，周末带孩子都托给爷爷。像这样的孩子，在当地不算少数。

课堂现场。苍南县委宣传部供图

多方力量，往一个方向使劲

一节课要持续办下去，光靠乡里不行。这个课堂背后，几股力量在慢慢汇拢。

温医大的学生来过，带着实验器材跟孩子们一起做科学小实验；核电系统的志愿者来过，把民族团结教育揉进手工体验；苍南县融媒体的小小记者团们来过，用小记者的视角记录民族文化的温度。不同的社会团队、不同的人，各自带来一点资源，课堂的内容就丰富一点。

制度层面也在支撑。2026年6月，文化特派员蒋巧俊被派驻到富源村。他到村里的第一件事，是把民族文化资源摸了一遍底，哪些手艺还在、哪些纹样还认得全、哪些老人还能教，一一记在本子上。他带领温州科技职业学院的学生，一同参与课程设计，对接各方资源，把课堂的事盯紧、做实。

“有一个人专门盯着这件事，和没有人盯，差别很大。”“在畲里”民族工作室负责人陈书娟说。从公益课堂到研学品牌，从一间工作室到一个文化品牌，正是这些具体的人，把零散的活动变成了可持续的日常。

课堂现场。苍南县委宣传部供图

一间工作室，正在走出村子

周末课堂带来的变化，不只在博物馆里。

“在畲里”自然营地去年3月开始运营，截至目前累计接待研学、团建100余批次，超过4000人次。每逢节假日，超百名来自温州市区的中小学生进山，在田野里做农耕体验，到博物馆学非遗手艺。营地主理人陈星镇说，山村里的民族非遗体验成为了营地里的研学招牌，最多的一次“毕业趴在畲里”活动有千名学生参与。

非遗手艺也在走出展柜。省级非遗代表性传承人兰瑞桃带着周边十多位留守妇女，把彩带纹样织进背包、绣上耳环，做成文创产品，摆在工作室里卖给来研学的游客，村民实实在在有了收入。

傍晚，夕阳把梯田镀成金色，几个孩子从博物馆跑出来，书包上挂着新织的彩带。问下周还来不来，一个女孩头也不回地说：“来！下周六要做发电机。”

一间工作室，两节课，每周如此。不热闹到哪儿去，也没停下来。

来 源：人民网

原标题： 浙江苍南：公益课堂“种”下去 民族文化“活”起来

作者：董凡、雷文静

本文转自：温州新闻网 66wz.com