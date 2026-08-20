温州日报 2026-08-20 08:31:00

四天里，树王公园与南宋鹊桥双境联动，为游客奉上一场梦回大宋的浪漫盛宴，累计吸引游客约4万人次。

宋韵七夕系列带游客邂逅中式浪漫。

温州网讯 昨晚，随着最后一场奇缘飞天秀在“苍南树王”公园上空缓缓落幕，苍南南宋镇一年中规模最大、最热闹的民俗盛会——“千年之约·七夕为媒”南宋市集暨宋韵文化节活动圆满收官。四天里，树王公园与南宋鹊桥双境联动，为游客奉上一场梦回大宋的浪漫盛宴，累计吸引游客约4万人次。

当晚的树王公园，900余年树龄的“苍南树王”香樟树下，一场宋制集体婚礼将活动推向高潮。多对新人身着宋制婚服，在千年古树见证下，依次完成却扇、沃盥、合卺、结发全套古礼，领取“树王为媒”婚书，许下相守誓言。古树浓荫如伞，灯火映衬下，宋风长街烟火气十足，“王婆说媒”实景互动引来笑声阵阵。

今年是南宋镇连续第四年举办七夕宋韵主题活动。今年首次实现双点位联动——溪光村新落成的南宋鹊桥与南宋村树王公园同步开放。这座由当地30余名在外企业家捐资660万元新建的廊桥(含配套设施），在百年古桥夏高桥旧址周边复建而成，全长54米。8月16日活动启幕以来，该点位便成为人气焦点。桥畔，鹊桥宋肆市集沿溪铺展，特色小吃与文创产品琳琅满目；李士林书院内，钩绣、木活字拓印、漆扇等非遗手作体验场场爆满。18日晚，水上打铁花凌空绽放，滚烫铁水化作漫天星火落于碧水；奇缘飞天秀伴随宋词吟诵，演员衣袂翩跹绕宫灯流转，游客络绎不绝，现场人头攒动。

溪光村村民吴芳芳一家四口从县城灵溪镇开车回娘家，18日晚六点半抵达现场时已是人山人海。吴芳芳感慨说：“从小到大就从没见过村里像今天这么热闹。”看着家乡重新焕发生机，她心里满是欣慰。

人气也转化为实实在在的效益。活动期间，新开张的“溪光里”茶咖馆推出茶咖饮品、豆荚娃娃DIY等业务，单日营业额突破千元，主理人林耀透露，他们打算增设汉服出租、妆造、旅拍等服务。南宋镇党委委员申瑶介绍，本届活动共设置五场晚会和两处文化市集，招引400多户商户入驻市集，带动周边餐饮等消费增超百万元，其中“吴记牛杂”摊位最高日营收超万元。

南宋镇将立足千年古樟、南宋鹊桥资源禀赋，常态化开展鹊桥相会、古樟许愿、宋制婚典等系列活动，持续打造“千年之约·七夕为媒”文旅IP。

来 源：温州日报

原标题： 树王为媒 鹊桥相会 南宋“千年之约”宋韵文化节四天引客四万人次

记者 林思思 蒋文广/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com