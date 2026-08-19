新华网 2026-08-19 15:32:52

“台风过后葡萄卖不动，辛苦大半年眼看要亏本，当时真的束手无策，所幸得到市场监管部门的援助，帮助我们化解葡萄滞销危机！”浙江省温州市鹿城区藤桥镇葡萄种植户吴先生激动地说。

原来，受台风“白海豚”影响，当地多处葡萄园遭损，大量成熟葡萄滞留田间。危急关头，依托温州市鹿城区市场监督管理局“大企帮小店”结对帮扶机制，本土龙头企业联动培育的乡村CEO金智婉火速驰援，通过短视频推广、线上直播带货等方式，首日就卖出葡萄1000余公斤，帮助种植户挽回大量损失。

为尽快消除台风带来的影响，帮助辖区商户恢复正常生产生活秩序，温州市鹿城区市场监督管理局执法人员深入辖区各商铺开展专项检查与帮扶行动。

这场高效的灾后助农纾困行动，是温州市鹿城区以大企业资源赋能乡村小微农户、小店主体，助力乡村产业稳收增收的生动实践。近年来，温州市鹿城区聚焦个体工商户经营渠道窄、运营能力不足等发展痛点，构建政府搭台、大企赋能、小店受益等常态化结对帮扶机制，破解小微经营主体发展瓶颈，推动辖区个体经济提质增效。

温州市鹿城区山福镇和藤桥镇盛产荸荠、瓯柑、白茶、杨梅等农产品，但辖区4000余户涉农个体户、小作坊、农专社长期分散经营，存在种养标准杂乱、无自主品牌、销售渠道单一等问题，普遍面临“丰产不丰收”困境。

“以往独自管护果园，种植标准不规范、果品品质不均，仅靠线下零散销售，杨梅保鲜期短、上市集中，每到旺季常出现积压滞销、低价亏本的情况。”杨梅种植户朱爱琴对此深有体会。针对涉农小微主体“小、散、弱”的发展短板，温州市鹿城区市场监督管理局主动牵线搭桥，推动本土龙头企业银山实业股份有限公司与涉农经营主体结对共建，落地“飞地抱团”发展模式，通过规范合作机制，整合各类种养、技术、销售资源，常态化开展直播带货、品牌培育、合规经营等专项培训，精准培育本土“乡村CEO”新农人才，为本土农品拓宽销路、塑造品牌，有效解决滞销压价难题，种植户收益稳步增长。

温州市鹿城区市场监督管理局联合乡村CEO金智婉，在直播中向主播和农户讲解网络直播营销中的法律法规与注意事项，助力乡村特色产业在电商浪潮中实现稳健发展。

与此同时，温州市鹿城区还同步完善品牌培育体系，指导经营主体注册商标、规范包装标识，成功孵化“瓯福源”本土品牌，让乡村土特产升级为标准化品牌好物。

据了解，依托“大企帮小店”结对帮扶机制，温州市鹿城区山福镇、藤桥镇创新打造了“农业+文旅+研学”融合业态，双向拓宽农户增收渠道。线上依托“山福好礼”商城，上架40余款本土农品，打通全域电商配送链路；线下盘活采摘基地、农耕场地，常态化开展采摘体验、研学实践等活动。

2026年上半年，温州市鹿城区山福镇、藤桥镇累计开展农旅活动20余场，接待游客6万余人次，有效带动周边餐饮、住宿等配套产业协同发展，助力农户实现种植、务工、服务多元增收。目前，两个镇带动1000余名群众就近就业，吸引30余名青年返乡创业，辖区百余户涉农小微主体营收稳步提升，本土农品畅销全国多地。

“我们将持续深化帮扶机制、拓宽帮扶领域、升级帮扶举措，持续做强产业共富纽带，让大小企业抱团发力、携手共进，持续铺就全民共享、全域提质的共同富裕之路。”温州市鹿城区市场监督管理局相关负责人表示，从单点帮扶到全域赋能，从资源互补到生态共生，温州鹿城以“大企帮小店”的生动实践，打破产业发展壁垒，让龙头企业的“顶天立地”与小微商户的“枝繁叶茂”相得益彰。

来 源：新华网

原标题： 温州鹿城“大企帮小店”结对帮扶赋能乡村产业提质增效

作者：朱健 马艳艳/文 温州市鹿城区市场监督管理局/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com