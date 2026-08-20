温州日报 2026-08-20 07:59:46

截至2026年7月底，温州光伏装机已达546.84万千瓦，半年净增35.77万千瓦。

温州网讯 日前，省能源局、国家能源局浙江监管办公室联合印发《浙江省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》（以下简称《实施细则》），为全省分布式光伏开发建设立下新规范。这份新规直面行业发展新阶段矛盾，释放出一个明确信号：光伏产业的竞争逻辑正在从“铺摊子”转向“用得好”。

截至2026年7月底，温州光伏装机已达546.84万千瓦，半年净增35.77万千瓦。但光伏发电受天气、时段等因素影响较大，同期全市光伏累计发电量33.14亿千瓦时，在457.12亿千瓦时的总发电量中占比为7.25%——与34.47%的新能源装机占比相比，消纳提升空间依然广阔。如何把电发出来、就地消纳掉，成为温州亟待破解的课题。此次《实施细则》的出台，恰好为这一“成长的烦恼”开出了药方。

记者了解到，《实施细则》的核心要义，在于推动分布式光伏从“野蛮生长”走向“精耕细作”。文件首次明确提出，大型工商业分布式光伏项目原则上须选择“自发自用，余电不上网”模式；一般工商业分布式光伏可“自发自用，余电上网”，但年自发自用电量占发电量的比例须在50%以上。同时，新增分布式光伏应实现“可观、可测、可调、可控”，提升电网承载力和调节能力。

有业内人士指出，这些条款直接切中温州光伏产业当前面临的症结。过去几年，在“集中式和分布式并重”的政策驱动下，温州光伏装机一路高歌猛进，分布式光伏遍地开花。但快速扩张的背后，电网消纳能力不足、发电效率参差不齐、配套储能滞后等问题逐渐浮出水面。

新规的出台，标志着光伏产业比拼的重点已经改变。市场层面，项目投资评估不能只算装机账，更要算消纳账、市场交易账；存量项目也要强化运维管理，深入挖掘发电潜力，让每一块光伏板都真正“物尽其用”。

“新规要求大型工商业项目‘余电不上网’、一般工商业项目自用比例不低于50%，账本要重新算了。”采访中，温州一家已安装分布式光伏的制造企业负责人给记者算了一笔账：过去企业屋顶光伏发的电，自用一部分，多余的全部上网，靠着上网电费和补贴，上屋顶光伏项目还是很合算。但以后再上项目，得先算清楚自己厂里到底能吃下多少电，吃不下的部分，收益就要打折扣了。

这位负责人的感受，代表了不少已装光伏企业的心声。“但从长远来看，新规对温州光伏产业的高质量发展具有正向引导意义。”市能源局相关负责人告诉记者，温州光伏装机当前的核心矛盾不是“不够多”，而是“不够好用”。新规通过硬性约束，倒逼行业从追求规模扩张转向提升发电效率和就地消纳能力，这与温州光伏产业“爬坡过坎”的内在需求高度契合。

更重要的是，新规为温州光伏应用场景的深化提供了政策支撑。温州在“光伏+交通”（轨道交通S1、S2沿线项目）、“光伏+农业”（瑞安瓯飞渔光互补项目）等复合型场景中已积累先发优势，这些项目通常具备较好的就地消纳条件，恰恰符合新规鼓励的方向。公共机构“宜装尽装”的示范效应，也将在新规框架下进一步放大。

据悉，新规落地，也对温州后续工作提出新要求。当前我市正在加快编制《温州市光伏发电高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》，市能源局将充分对接省《实施细则》的要求，将“提升消纳能力”和“提高发电效率”作为核心指标，引领温州光伏产业实现从“规模扩张”到“质效跃升”的关键跨越。

来 源：温州日报

原标题： 温州光伏装机突破546万千瓦 新规引导产业算好“消纳账”

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com