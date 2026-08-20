科创向新：一“谷”迸发聚变效应

温州日报 2026-08-20 08:02:56

数据的背后，一个追问浮出水面：人工智能企业为何扎堆鹿城？答案，就藏在智能谷从无到有、由小到大的生长轨迹里。

擎天曜机器人公司工作人员展示自动起身出箱的机器人。徐再杰 摄

温州网讯 343家——这是上半年中国（温州）智能谷新增的人工智能领域企业数量，而总数已攀升至904家。与此同时，70个垂类应用、29个智能终端产品、5个垂类大模型接连推出，三项成果均领跑全市。

数据的背后，一个追问浮出水面：人工智能企业为何扎堆鹿城？答案，就藏在智能谷从无到有、由小到大的生长轨迹里。

欢腾科技是一个典型样本。这家在杭州成立十年的企业，2025年11月把总部迁到鹿城，入驻中国（温州）智能谷中关村。“温州率先成立全国首个地市级人工智能局，让我们看到了这里的发展潜力。”欢腾科技总经理罗京杰说，他带回了一支近50人的工程师团队，公司也从电商工具市场切入了AI短剧新赛道。回温仅半年，欢腾科技就跑出了一个标志性成果——今年5月26日，依托其“AI+OPC电商创业”孵化模式，中国（温州）智能谷OPC社区内诞生了温州第一张OPC营业执照。

如果说欢腾科技带来的是“软实力”，那擎天曜机器人带来的则是“硬装备”。在擎天曜机器人科技（温州）有限公司总经理李思拉看来，选择智能谷有三个关键词：产业底盘、磁吸效应、营商环境。“温州拥有10多万家制造企业，泵阀、汽摩配、电气、鞋服等特色产业，为工业具身智能机器人提供了最丰富的‘试验田’。”

8月18日，记者在擎天曜机器人公司看到，机器人穿上戏服，表演了瓯剧《张协状元》选段，还跳起了街舞。“公司目前的办公场所是临时性的，9月份将正式入驻智能谷，还将和智能谷联合打造一个机器人互动体验中心，将机器人应用的触角延伸到制造业、文娱等各方面。”李思拉透露。

企业来了，关键是要有用武之地。8月14日，飞擎智能体工场正式落地中国（温州）智能谷山水智创中心。浙江飞擎人工智能科技有限公司负责人郑昌峰打了个比方：“相当于我们变成一个大的批发商。”他口中的智能体工场，把分散的AI需求归拢起来，用温州市场的Token总量去跟上游议价。针对鞋服、商贸、制造等鹿城优势产业，工场已开发出成熟的智能体解决方案——专业市场可用24小时智能客服，制造企业能实现库存调度与数据巡检。“把听起来高大上的AI技术，变成企业用得起、上手快的实用工具。”郑昌峰说。

“智能谷从一开始就明确了‘人工智能+产业’的路子，不是单纯拼企业数量，而是让技术真正长在制造业的土壤里。”中国（温州）智能谷管委会相关负责人表示，目前园区80%以上企业聚焦人工智能领域，已入选省未来产业先导区，正提速打造200万方大孵化器集群，加快构建集算力、模型、场景于一体的产业生态。

让这些创新种子扎下根的，还有一项制度突破——鹿城首创的科技成果转化“拨投联动”机制。

“传统科研经费往往是一次性补贴，项目成败与财政资金回报无关。‘拨投联动’改变的是底层逻辑：财政资金先以科研专项形式拨款，研发成功并获得市场融资后，拨款转为股权；没有获得融资，则结题验收。”鹿城区科技局负责人介绍，这一机制已立项50个项目，投放经费1.69亿元，以5倍杠杆撬动社会资本8.45亿元，首批项目二轮估值较首轮实现翻倍增长。相关做法入选全省“两新”深度融合改革试点，现已在全市推广。

数据显示，上半年鹿城区规上工业研发费用增速11.77%，占营收比重3.76%，同比提升0.11个百分点，位居全市第一。截至目前，大孵化器内新增青年人才5890人，在孵企业526家，分别位居全市第一、第三。从欢腾科技的一张执照，到擎天曜机器人的多场景应用，再到飞擎工场的“批发商”角色——智能谷的“聚变”正在发生：让技术找到场景，让场景长出企业，让企业带动生态。

记者手记

企业愿来是对发展土壤的认可

这次采访，我一直在问同一个问题：为什么这么多人工智能企业愿意入驻智能谷？

罗京杰说得最直接——温州有全国首个地级市人工智能局，让他觉得这事“是认真的”。一个做技术的人，判断一个地方靠不靠谱，不看口号，看机构，“这意味着有人专门管、长期管，企业心里踏实。”

李思拉的理由更“硬”——10多万家制造企业。对做工业机器人的创业者来说，这就是最值钱的东西。她说机器人需要真实的工业场景来打磨，温州刚好有。泵阀、汽摩配、电气、鞋服，每个行业都有改造需求，每个车间都是试验田。这样的条件，不是每个城市都给得出来。

郑昌峰的想法最实际——把Token价格打下来，让中小企业用得起。AI技术再先进，用不起就只是摆设。有人愿意做这个“批发商”，企业就愿意跟着来。

三个人的答案拼在一起，我大概明白了。企业愿意入驻智能谷，不是因为补贴高、楼漂亮，而是因为三件事：有人管事，有场景可用，有成本优势。这三样凑齐了，企业自然会来，来了自然不想走。

来 源：温州日报

原标题： 科创向新：一“谷”迸发聚变效应

记者 黄伟 鹿城融媒记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com