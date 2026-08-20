温州日报 2026-08-20 08:09:14

为了不让骗子轻松完成KPI任务，让天下有情人的真心不被辜负，市公安局反诈中心总结了近期我市发生的几起具有代表性的婚恋类型诈骗案例，以此提醒大家警惕七夕恋爱“陷阱”。

温州网讯 8月19日是七夕节，在这个甜蜜的节日里，不少单身男女也想趁机“脱单”，诈骗分子更是会抓住这一机会疯狂“营业”。为了不让骗子轻松完成KPI任务，让天下有情人的真心不被辜负，市公安局反诈中心总结了近期我市发生的几起具有代表性的婚恋类型诈骗案例，以此提醒大家警惕七夕恋爱“陷阱”。

杀猪盘诈骗 “军人”男友是标准剧本

6月初，市民张女士在交友软件结识一名自称现役军人的男子。对方以部队社交监管严格为由，诱导张女士下载专用聊天软件，两人在聊天软件内联系并逐步发展为恋爱关系。

7月初，对方谎称部队网络受限、操作不便，请张女士帮忙登录某期货账户打理投资，并主动展示账户内的高额收益。眼见回报可观，张女士在对方一步步诱导下自行开户，累计转账5万元投入平台。随后张女士申请提现，却被平台客服以交易限制为由拒绝。近期，张女士发现“男友”彻底失联，才察觉被骗，随即向公安机关报案。

防骗提醒：网上认识的“军人”“高管”，带你投资理财还稳赚不赔？——这是杀猪盘的标准剧本，别信！

网络交友诈骗 “女友”很可能是“抠脚大汉”

7月初，小刘在某短视频平台结识一名女子，双方添加微信后相谈甚欢，很快确立恋爱关系。

交往初期，对方多次以购买衣物、零食等为由索要钱款，小刘均悉数转款。随后，对方以“网恋奔现”为由，谎称无力承担路费，诱使小刘再次转账。钱款到账后，对方始终以各种借口推脱见面，又以需购买手机为由继续索要钱财。小刘前后累计转账7000余元，始终未能等来“女友”赴约，直至对方彻底失联，才察觉遭遇网恋诈骗，随即报案。

防骗提醒：网恋对象从不肯视频或见面，却频繁索要路费、礼物、医药费——基本是“抠脚大汉”在另一端钓鱼，快收手！

招嫖刷单诈骗 “约炮+刷单”是典型连环骗局

近日，小吴下载了一个约炮软件。注册后，平台接待员以“会员费可全额返还”为诱饵，诱导其支付28元开通会员。随后小吴添加“导师”，对方称需完成刷单任务才可解锁“约炮”服务。小吴按指引在平台小程序充值16元刷单，首单提现25元；再完成155元任务后，又提现了175元。于是逐步放下戒心，但很快，导师以“操作失误、数据异常”为由，要求其缴纳1185元补单费，小吴转账后账户显示被冻结，对方又索要1万元解冻金；待小吴再次转账，对方仍要求缴纳保证金，小吴这才察觉被骗并报警。

防骗提醒：“约炮+刷单”是典型连环骗局，招嫖本身违法，补单、解冻均为诈骗套路。

警方提醒，七夕本应是鹊桥相会的浪漫时刻，别让自己的血汗钱成了骗子的“过桥费”，要知道，真爱不会掏空你的口袋，骗子才会。愿天下有情人，不遇“杀猪匠”，愿每一份真心，都不被辜负。

来 源：温州日报

原标题： 小心“脱单”成“脱财” 温州公安提醒，谨防三类高发婚恋电信诈骗

记者 杜一川 通讯员 黄通令

本文转自：温州新闻网 66wz.com