温州都市报 2026-08-20 08:12:07

近期，国家有关部委正式批复2026年制造业新型技术改造城市试点实施方案，温州成功入选。

温州网讯 近期，国家有关部委正式批复2026年制造业新型技术改造城市试点实施方案，温州成功入选。这不仅意味着温州拿到了首批1.5亿元的补助资金，在试点期内最高还能获得3亿元的支持。

要想入选此次试点，需工业经济基础好，主导产业突出，工业和技改投资规模大、增长快，还得有龙头企业带动、重大项目集聚，示范效应强。

温州脱颖而出，得益于近年来深入实施“万企数改”，在浙江省率先实现规上工业企业数改1.0全覆盖，2.0达标企业达4820家，累计培育省级未来工厂、智能工厂（数字化车间）超170家，天正电气入选国家卓越级智能工厂。同时，温州扎实推进“千企智改”，近三年实施智能化技改项目超4000个，全市累计完成技改投资1708亿元。绿色制造同步发力，全市累计创建国家级绿色工厂77家、省级绿色工厂96家，数量稳居浙江省第一方阵。

下一步，温州将立足民营经济创新基因和产业基础，围绕电气机械和器材制造、汽车零部件及配件制造、泵、阀门、压缩机类似机械制造及轴承等部件制造三大主导产业，以“智能化、绿色化、高端化、融合化、安全化”为主攻方向，带动全市制造业企业开展设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，全面提升我市制造业发展水平，争创“民营经济新型技改全国示范城市”，为民营经济从传统制造向智能制造跨越贡献可复制、可推广的“温州实践”。

来 源：温州都市报

原标题： 温州入选制造业新型技术改造城市试点 近三年，我市实施智能化技改项目超4000个，累计投资1708亿元

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com