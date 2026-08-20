温州晚报 2026-08-20 08:17:00

据预报，“沙德尔”强度最强或达超强台风级，但后期路径仍存在较大不确定性，取决于西风槽和副高的“博弈”。未来5天，对我国海域无影响。

温州网讯 据中央气象台消息，今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）已于昨天上午在西北太平洋洋面上生成，昨天17时其中心位于美国关岛东南方向约1115公里的洋面上，中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压998百帕，七级风圈半径100公里至200公里。预计“沙德尔”将以每小时20公里至25公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，向我国东南沿海“奔来”。

据预报，“沙德尔”强度最强或达超强台风级，但后期路径仍存在较大不确定性，取决于西风槽和副高的“博弈”。未来5天，对我国海域无影响。

来 源：温州晚报

原标题： 第18号台风“沙德尔”生成 正向我国东南沿海奔来

作者：汪雨晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com