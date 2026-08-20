温州日报 2026-08-20 08:37:00

第四届“福地七夕集”在永嘉县大若岩镇启幕，依托“天下第十二福地”的传统文化，通过网红打卡点、七夕演绎、多元市集、非遗体验等，打造沉浸式宋韵生活文化盛宴。

温州网讯 楠溪江畔，宋韵七夕。昨晚，第四届“福地七夕集”在永嘉县大若岩镇启幕，依托“天下第十二福地”的传统文化，通过网红打卡点、七夕演绎、多元市集、非遗体验等，打造沉浸式宋韵生活文化盛宴。活动为期四天，主要场地集中在陶公洞及十二峰沿线。福地七夕集现场布置以宋瓷天青色为主色调，实景演出与溪畔景观融为一体，营造宋韵美学。现场还有乡村咖啡、宋韵糕点、乐队演绎以及NPC角色巡游，吸引年轻游客前来打卡。

来 源：温州日报

原标题： 楠溪江畔，宋韵七夕

记者 沈巍蔚/摄

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