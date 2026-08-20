温州市区松台农贸市场8月21日焕新开业

温州都市报 2026-08-20 08:53:00

8月21日，经过改造提升的鹿城区松台农贸市场将正式重新开业。

温州网讯 8月21日，经过改造提升的鹿城区松台农贸市场将正式重新开业。这座陪伴温州人走过40多年的老牌菜场，将以全新面貌回归。开市当天，市场将推出丰富的开业活动，市民可现场领取“开市福袋”和鸡蛋等好礼。

8月21日至9月21日，松台农贸市场参与活动的商户将上线支付宝“鹿晨烟火券”，市民领券后到店使用支付宝“扫一扫”或“碰一碰”支付，即可享受8.8元或18.8元立减优惠。每人至多享受一次优惠，领券后3天内有效，逾期作废。优惠券仅限松台农贸市场报名成功的活动商家使用，具体规则以店内海报为准。

开市当天，市民可通过现场活动免费领取“开市福袋”和鸡蛋，其中“开市福袋”限量100份，鸡蛋限量200份。现场还将设置幸运大转盘、幸运套圈、温州话俚语盲盒等趣味游戏，市民参与互动即有机会赢取礼品。市场内还设有“百福心愿墙”，市民可写下对新市场的祝福与建议。

松台农贸市场自1983年从马路市场起步，至今已有40余年历史，承载着几代温州人的城市记忆。2018年，市场创成温州首家、全省第四家“五星级文明规范市场”。此次改造后，市场总建筑面积达4000多平方米，设305个摊位，一层主营水产，二层布局蔬菜、熟食、猪肉等业态。

改造后的市场不仅实现了“颜值升级”，更植入“智慧芯”：智能溯源秤、AI识别秤让交易透明可追溯，智慧监管平台实现远程实时监控与数据分析，有机垃圾处理器可将易腐垃圾转化为有机肥，实现资源循环利用。市场二层还增设了休闲区、共享厨房和早餐点，更好满足市民与经营户的日常需求。

焕新后的松台农贸市场融入了丰富的文化元素。市场内设有多处文化展示墙，推出“松台声纹”符号设计，并推出IP形象“叮叮当”，以铃为元素，寓意松台风貌。开业当天，市场将限量赠送“叮叮当”和“松台声纹”主题冰箱贴、扇子等文创产品。

来 源：温州都市报

原标题： 市区松台农贸市场8月21日焕新开业 支付宝“鹿晨烟火券”同步上线，买菜最高立减18.8元

记者 林佩

本文转自：温州新闻网 66wz.com