温州都市报 2026-08-20 08:56:00

从温州市水果批发交易市场获悉，近段时间我市榴莲迎来集中上市，价格明显回落。

温州网讯 昨天，从温州市水果批发交易市场获悉，近段时间我市榴莲迎来集中上市，价格明显回落。市场数据显示，当前主流品种泰国金枕榴莲批发价已降至32元/公斤左右，业内预计当前或已进入全年价格低位区间。

8月18日，温州市水果批发交易市场车板交易区内，来自泰国、越南等地的榴莲持续到货，交易量显著放大。经营户“绿源果业”老板介绍，近期其门店金枕榴莲整箱批发价在590元至600元之间，单箱净果约16.5公斤，折算单价较往年同期每公斤下降约6元。

据市场统计，近期榴莲日均成交量约84吨。8月18日，精品金枕榴莲批发价约48元/公斤，普通果低至32元/公斤，较上月下降近20%。

价格下行与供给增加密切相关。海关数据显示，2026年上半年全国鲜榴莲进口总量达107万吨，同比增长近五成。温州水果批发交易市场工作人员分析，今年夏季泰国、越南、马来西亚等国榴莲上市期叠加，市场货源充裕，消费者选择空间扩大，推动价格走低。

目前市场在售榴莲均为海外产地直采，依托成熟的冷链物流体系，果品新鲜度与品质得到有效保障。随着供应量持续增加，榴莲正逐步从高端水果向大众日常消费品转变。

业内人士指出，当前榴莲价格处于年内低位，短期内大幅反弹可能性较小，建议有采购需求的消费者和经销商适时把握窗口期。

来 源：温州都市报

原标题： 来自泰国、越南等地的榴莲持续到货 榴莲集中上市，价格一路下跌

记者 蔡挺 通讯员 侯合胜

本文转自：温州新闻网 66wz.com