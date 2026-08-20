乐清“姊妹花”的方言剧场 把生活里的鸡毛蒜皮演成人生共鸣

潮新闻客户端 2026-08-20 09:53:00

一口地道的乐清方言，几句家长里短的闲谈，乐清“姐妹花”就能让屏幕前成千上万人笑出声来，又陷入沉思。

镜头前，她们是巧舌如簧的“媒婆”、是唠里唠叨的“妈妈”、是大男子主义的“爸爸”、是倔强又无奈的“儿子”。一口地道的乐清方言，几句家长里短的闲谈，就能让屏幕前成千上万人笑出声来，又陷入沉思。

镜头外，她们是从初中寝室室友一路相伴成为如今相知相惜的“95后”好闺密，一个叫费费，白羊座，火辣直接；一个叫吱吱，双子座，温和沉稳。性格迥异的两人，却用一部手机，拍出了让海外游子“听到乡音像回家”的爆款系列。

网友们给她们的小剧场取了个响亮的名号：“乐清人自己的德云社”。

相亲吐槽，结果全网共鸣

“说出来你可能不信，我拉她拍第一条视频，纯粹是被气的。”费费话语一开，那股子爽利劲儿就上来了。今年6月，刚刚经历了几次相亲的她，心里有一肚子话想吐槽。

“相亲真的太‘魔幻’了！”她掰着手指数，媒婆给的资料和真人对不上号，连照片都能张冠李戴，身高虚报、工作注水更是家常便饭。“最离谱的是，媒婆只收茶水服务费，却并不保证提供合适的人选！”

那天，她越想越生气，于是找认识十多年的闺密吱吱吐槽。“不行，你得来跟我演一下，把媒婆那套‘两头骗’还原出来！”吱吱二话没说就赶来了。手机架好，两人分别饰演不同媒婆，用最地道的乐清方言，把相亲市场上那些“不能更真实”的个人感受，活灵活现地搬到了网络上。

“我们也没想过会火，就是纯吐槽。”费费回忆道，结果那条“随手拍”的视频，斩获了697个点赞和400多条评论。令她们没想到的是，微信好友纷纷转发：“这不是我们上次碰到的那个媒婆吗？”“一模一样！”“求求你们继续拍！”面对扑面而来的呼声，两人对视一眼，大家喜欢，那就接着拍。

于是，一个名为“费费吱吱小剧场”的新账号诞生了。从第一条吐槽媒婆开始，她们像打开了话匣子，话题一路“狂奔”：从相亲见面媒婆的浮夸表现，到带外地对象见家长遇到的嫌弃，再到婚后的婆媳相处、夫妻冷战，甚至女儿想离婚时妈妈的劝解……生活中的鸡毛蒜皮，全成了她们的“剧本”，粉丝数已突破万人。

没有脚本，全靠“偷师”身边人

“你们怎么演得那么像？连那种上了年纪的神态都拿捏得死死的。”面对提问，费费和吱吱笑成一团。“我们俩从小就‘爱演’！”吱吱说，她们平时最爱干的事，就是观察身边的人，学邻居阿姨的见面搭讪、学长辈的互夸等语气。“每个人家里都有个‘娘娘’‘阿伯’吧？我们就是把他们‘演’到镜头里了。”

至于道具，更是“寒酸”得让人想笑。“那个媒婆戴的假发，还是我侄子的玩具。”费费笑着说。有人建议她们买身专业行头，她们却摇头：“换上衣服就太像‘演’了，我们就想要那种反差感，穿自己的T恤，演着叔叔阿姨的事，大家喜欢看就行。”

其中，最让她们满意的，是那条《温州特产之不能娶外地》系列。“黄乐凯”是她们给剧中“本地儿子”起的名字。演“儿子”的吱吱戴上假发、压低嗓音，一副既倔强又为难的模样，费费则化身强势的“妈妈”，从第一次见外地女友时全程不给好脸色，到饭桌上阴阳怪气，再到事后对儿子择偶观的“教育”，让不少有同样经历的网友们纷纷感同身受。

“外地人不行！”“人家条件哪里差了？”“我说不行就是不行！”这场表演，把“地域观念碰撞”下的窒息感演绎得淋漓尽致。有粉丝留言：“这不就是我妈当年对我说的原话吗？连语气都一样！”费费坦言，这条视频其实藏着她们的心声：“以前就有温州同学，想嫁到外地，可家里人死活不同意。我就想不通，为什么儿女的人生，长辈非要插足？可奇怪的是，等年纪大了，子女择偶难了，他们又改口说‘外地的也行’，那当初又何必呢？”

她们没有评判对错，只是把这种现象原样“端”了出来。另一条《不嫁人你妈难受，嫁了人你妈也难受》，更是引爆了共鸣，女儿向妈妈倾诉婚姻不幸想离婚，妈妈却劝她“忍忍就过去了”。这条视频获得了4981次点赞和5163次转发，评论区成了“树洞”，无数人分享自己或身边人的故事。

“我们没有脚本，每天的主题都是临时迸发的，都是当下最真实的感受。”吱吱说，“两个人先顺一下话语，再开拍，一个晚上能产出三四条。”小剧场背后，没有专业的剧本，没有精心设计的机位，有的只是对生活细致入微的观察，以及两个“活宝”一拍即合的默契。

方言乡音，勾起游子乡愁

如果说精彩的表演是骨架，那么一口地道的乐清方言，就是让一个小剧场“活起来”的灵魂。“用普通话来演，完全没那个味儿了！”费费强调。

让她意外的是，方言不仅没有成为传播的障碍，反而成了联结海内外乐清人的情感纽带。短视频的评论里，活跃着大量来自英国、法国、美国、意大利甚至非洲的海外游子。“他们在评论区写：‘哇，好久没听到家乡话了，一刷到你们的视频，感觉就像回家了。’”说到这里，吱吱语气里满是感动。

甚至有不少“00后”粉丝留言，说自己方言本来讲不好，看了视频后开始“偷偷学”，甚至还有台州的粉丝想特意来学乐清方言。费费打趣道：“我俩现在身上担子可重了，要把乐清方言发扬光大。”

走在大街上，她们偶尔也会被认出来。“上周我去逛街，就有人问我，你是不是短视频里的媒婆。”费费有点不好意思地笑了，“刚开始会害怕，好难为情！但后来发现大家都是善意的，就是单纯喜欢我们拍的视频。”

至于未来，她们眼睛一亮：“接下来不光是相亲系列，还想拍‘90后学生当年是怎么被老师批评的’、监考时老师的心理活动……就是模仿我们当年上学时的样子，还有更多社会现象，我们都想试着‘演一演’。”

当提到拍了这么多生活中的小故事时，最大的收获是什么？吱吱想了想，说：“大概是发现，原来每个人都活得不容易，所以如果我们的视频能让你笑一笑，哪怕只有30秒，也挺好的。”

来 源：潮新闻客户端

原标题： 乐清“姊妹花”的方言剧场 把生活里的鸡毛蒜皮演成人生共鸣

作者：程遥 侯人玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com