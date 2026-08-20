温州晚报 2026-08-20 09:27:00

近日，温州医科大学附属第二医院急诊已经接诊十多例被蟹钳夹伤的患者。医生提醒，别看这只是个小伤口，如果处理不好，后续可能会引发严重感染。

温州网讯 梭子蟹大量上市，近日，温州医科大学附属第二医院急诊已经接诊十多例被蟹钳夹伤的患者。医生提醒，别看这只是个小伤口，如果处理不好，后续可能会引发严重感染。

“这些患者大多是在挑选梭子蟹或是清洗、宰杀梭子蟹过程中不慎受伤。"温医大附二院急诊科医生陈明明表示，起初，他们都不把这种小伤当一回事，没有进行规范处置，一两天之后发现手指红肿胀痛才来医院就诊，其中部分患者的伤口已经化脓，不得不接受切开引流手术。

患者孙先生表示，他上次就吃过亏，被蟹钳夹伤没有加以重视，之后手指发黑，治疗很久才好转，至今手指仍留有后遗症。

为什么不起眼的蟹钳伤口，会引发重症感染？陈明明介绍，螃蟹外壳、蟹钳很可能携带创伤弧菌，有着“海洋无声杀手”之称。若是创伤弧菌感染得不到及时救治，病死率高达50%至70%，一旦进展为坏死性筋膜炎，不尽快手术清创，短短数天就会危及生命。

创伤弧菌存活在温暖海水中，皮肤出现微小破损就能够侵入人体，病情发展速度极快。感染初期伤口红肿、疼痛、起水泡，短短24至48小时内就可能进展成坏死性筋膜炎、感染性休克。除创伤弧菌以外，海鲜表面还存在其他多种致病菌，同样会造成严重伤口感染。糖尿病患者、免疫力低下人群、长期酗酒者属于高危群体，被海鲜刺伤之后感染风险更高，病情也更加危重。

医生再次提醒，日常处理梭子蟹等海鲜，建议佩戴厚实橡胶或者防刺手套，不要使用容易被戳破的一次性塑料手套。手上本身存在破损伤口时，尽量不要直接接触海鲜和海水。如果不慎被蟹钳所伤，立刻用清水或者肥皂水冲洗伤口，从肢体靠近心脏一侧朝伤口方向轻柔挤压，尽可能排出污血。切忌用盐水冲洗伤口，创伤弧菌嗜盐，盐水反而会加速细菌繁殖。冲洗完毕后，使用碘伏由内向外完整消毒伤口。受伤之后数小时，如果伤口红肿持续加重、痛感变强、身体发烧，或是伤口起泡、长出瘀斑、皮肤发黑，应立即就医。

来 源：温州晚报

原标题： 梭子蟹大量上市 “夹伤”可别忽视

记者 谢施琦 通讯员 林晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com