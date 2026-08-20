九旬侨翁不办寿宴改修路 十年两次捐资铺就家乡“舒心路”

温州晚报 2026-08-20 09:04:00

这条敞亮的乡村大道，是九旬侨眷翁程长送给自己九十大寿的贺礼，更是他馈赠给家乡的一份特殊礼物。不办热闹寿宴，不收亲友贺礼，翁程长把子女孝敬的祝寿红包，全部投入家乡道路建设。

翁程长老人（左五）为自己捐资的道路通车剪彩 □受访者供图

翁程长老人修建的第一条路

翁程长老人修建的第二条路

温州网讯 8月18日，骄阳灼灼。在永嘉县桥头镇白垟村，一条崭新的双车道水泥路如同银带蜿蜒村中，路面彩色标线在日光下格外醒目。村委会主任孙胜指着路边刚完工的晴雨棚笑着介绍：“这是前一天刚装好的，村民散步锻炼累了，就有地方歇脚乘凉。”

这条敞亮的乡村大道，是九旬侨眷翁程长送给自己九十大寿的贺礼，更是他馈赠给家乡的一份特殊礼物。不办热闹寿宴，不收亲友贺礼，翁程长把子女孝敬的祝寿红包，全部投入家乡道路建设。

旧貌换新颜 村民齐赞“舒心路”

记者在现场看到，这条新修的路，一头连着井头路，一头通向胜丰路，路面宽敞平整，宽达5.8米，足以容纳两车从容交会。道路两侧，崭新的路灯整齐排列，沿线新栽的绿化带错落有致。谁能想到，仅仅几个月前，这里还是一条坑洼不平、狭窄逼仄的小路，两车相遇便是寸步难行。

“以前在这条路上会车，那真是头疼得很！远远看见对面来了车，就得赶紧退回路口干等着。”回想起过去的出行窘境，孙胜连连摇头，话语间满是感慨。而如今，随着新路建成通车，困扰村民多年的“心头病”终于彻底根除。“现在好了，路宽了，心里也敞亮了！每天傍晚，村里的老人小孩都爱沿着这条平整的大道散步，有说有笑的，热闹得很，大家都说这条路修到了心坎上。”

正说着，几名路过的村民看到记者采访，主动凑上前来，一名大叔更是竖起大拇指：“这条路修得真是没话说！又宽又平，晚上灯也亮，走路骑车都安全多了，我们打心眼里感谢！”

十年两度捐资 寿辰以路寄乡情

白垟村是永嘉知名的侨乡，村中侨属众多，不少亲属旅居海外。村里年过九旬的老人翁程长，育有四子一女，儿女们分别在意大利和广州经商，事业有成。而这次，已不是翁程长第一次选择以修路的方式庆祝自己的生日。

早在十年前，翁程长八十寿辰之际，他便与老伴叶冬花做了一个特别的决定：将儿女们孝敬的65万元寿礼悉数捐出，用于修建白垟大街至霄梵寺之间的道路。昔日那条“晴天一身土、雨天一身泥”的羊肠小道，由此改造成了宽阔平坦的水泥马路，同时也贯通了白垟村的南北交通，使整个村庄面貌焕然一新。当年，村里为感念两名老人的善举，特地在路边立碑铭记。

时光流转，十年倏忽而过。今年，翁程长迎来九十岁寿辰。家人原本计划摆酒设宴，甚至打算请来戏班热闹一番，但老人思量再三，最终还是选择继续为家乡办实事。“七十岁的时候，几个孩子在市区为我办了酒席；到了九十岁，我觉得修路比办寿宴更有意义。”老人的话语，质朴之中尽显本心。

这一想法也得到了五个儿女的全力支持。他们共同筹措了71万余元修路资金，助力父亲实现心愿。老人74岁的堂弟翁寿春主动请缨，冒着夏日酷暑，全程参与工程监督，确保项目有序推进。一家人同心协力，再次将一份儿女孝心，化作了惠及乡里的善行大义。

细节藏温情 修路更念百姓事

修路工程自今年6月破土动工，至8月初圆满竣工。在道路建设的每一处细节里，都透着翁程长老人对乡亲们深切的体恤之情。据介绍，项目规划之初，方案原定为铺设柏油路面，但翁老念及村民晾晒稻谷的实际需求，几经斟酌，最终决定改为修建水泥路。这一调整，虽细微却暖心，实实在在为村里一些农户的日常劳作提供了便利。

8月12日，新路落成通车，这一天也成了村里一场别开生面的“喜宴”。两百余名村民扶老携幼，自发汇聚于路旁，其中更有二十多名是专程赶来的翁老亲友，众人共同见证了这一激动人心的时刻。翁老也在家人的陪同下亲临现场，望着眼前平坦开阔的新路和乡亲们喜气洋洋的面庞，他脸上舒展的笑容，久久未落。

孙胜表示，这两条道路现已相互贯通，构成了完整的环村路网，切实提升了全村的出行条件与人居环境，为村庄的未来发展打通了脉络。

善举引风尚 乡村吹起文明风

在翁程长老人的家中，两面写着“慷慨筑路，德润乡里”“热心公益，情系百姓”的锦旗，静静悬挂于墙壁之上，无声见证着这位九旬长者赤诚的情怀。而老人的善意，远不止于此。去年年底，村内主干道白垟大道启动“白改黑”提升工程，翁老闻讯后再次主动捐资10万元。这份善举犹如一石激起千层浪，在他的感召带动下，村民们纷纷踊跃捐款，白垟大道很快便完成了由普通水泥路向高标准沥青路的华丽蜕变。

“自2015年翁老带头行善以来，奉献互助的种子便在白垟村深深扎根，如今已有越来越多村民主动投身公益。”白垟村相关负责人欣喜地表示。

从昔日出行受阻的“烦心路”，到如今便民惠民的“舒心路”；从一人慷慨解囊，到全村竞相向善——翁程长老人一家以实实在在的行动，为乡村精神文明建设写下了鲜活而生动的注脚。据悉，翁老及其家人还有意出资推进村内庵前东路至庵前西路连接段的改造工程……这份桑梓深情，仍在延续。

来 源：温州晚报

原标题： 九旬侨翁不办寿宴改修路 十年两次捐资铺就家乡“舒心路”

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com