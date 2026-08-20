学习强国温州学习平台 2026-08-20 09:14:00

8月16日上午，温州瑞安739路公交车司机程治有在车内捡到一个女式双肩包，本以为是粗心乘客落下的普通物品，到站清点后发现这个背包里竟装着欧元、人民币、金饰，价值超过4万元！经车队多方联系，最终将财物如数归还失主。

“以为只是一个普通的双肩包，到站清点登记发现里面竟然还有欧元。”8月16日上午，温州瑞安739路公交车司机程治有在车内捡到一个女式双肩包，本以为是粗心乘客落下的普通物品，到站清点后发现这个背包里竟装着欧元、人民币、金饰，价值超过4万元！经车队多方联系，最终将财物如数归还失主。

当日8时15分，739路公交车抵达温州动车南站西广场终点站。驾驶员程治有按惯例对车厢进行巡视检查时，在后方座位角落发现一个女式双肩包。考虑到包内可能有重要物品，程治有第一时间向车队汇报，并按照指示将包妥善保管，随车带回了湖岭终点站。

到达湖岭站后，程治有与车队值班人员共同打开包进行清点登记。经当面清点，包内装有6000余元人民币、900欧元纸币，以及金项链、金戒指各一件。据现场初步估价，包内财物总价值约4万元。此外，包内还有一部智能手机。

“这么多贵重物品落在车上，失主肯定急坏了。”程治有说，为了尽快联系上失主，他尝试拨打手机通讯录中的短号，后顺利联系上失主远在宁波的儿子。此时，79岁的失主陈碎钗和丈夫一起在温州动车南站，刚发现背包不见，心急如焚的她已在路边哭了一场。接到儿子的电话后，陈碎钗夫妇连忙赶往湖岭终点站。见到失而复得的背包，陈碎钗很激动，她紧紧握住程治有的手说：“包能找回来，我心里这块石头总算落地了，真的太感谢公交师傅了！”

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原标题： 温州瑞安：价值4万元物品遗落公交车 公交车司机火速归还失主

作者：周小玲 王炳科

本文转自：温州新闻网 66wz.com