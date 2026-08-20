学习强国温州学习平台 2026-08-20 09:49:46

从打击药品非法添加到捣毁假烟制售网络，从保护企业合法权益到研发风险预警模型——九年从警路，瑞安市公安局食药环知侦查大队民警林焕把“人民公安为人民”的誓言写进了上百起民生案件的答卷里。

没有硝烟，却关乎万家安康；不见刀光，却守护公平正义。从打击药品非法添加到捣毁假烟制售网络，从保护企业合法权益到研发风险预警模型——九年从警路，他把“人民公安为人民”的誓言写进了上百起民生案件的答卷里。他，就是瑞安市公安局食药环知侦查大队民警林焕。

破局先锋，在“无先例”处闯出新路

2022年，林焕在工作中发现，健美圈悄然出现一群贩卖类固醇类药物的卖家。他们打着“科学训练”“快速增肌”的幌子，向健身爱好者大肆推销。这类案件当时在温州乃至浙江全无先例——药品定性一片空白，检验标准无从参照，证据标准没有范本。

“没有先例，那就把它办成先例。再狡猾的对手，也总会有破绽。”林焕暗下决心。他抱着《中华人民共和国药典》和《中华人民共和国药品管理法》逐页啃读，反复对照涉案药品与法定药品目录的差异，多次登门向专家求教，最终为这批药物成功定性。

于是，他乘胜追击，从零星卖家入手，层层溯源，逐步摸清生产、仓储、发货全链条，一举端掉多个地下窝点，抓获十余名犯罪嫌疑人，其中不乏国内健美圈的顶尖“大牛”。案件的成功侦破，不仅极大地震慑了健美圈的药剂黑产，更通过多家媒体报道，为那些拿健康换身材的年轻人敲响了警钟。

“打击只是第一步，如何把‘事后惩处’转化为‘事前感知’，让风险消弭于未然，才是更长远的课题。”林焕说。现在，他正在和市监、农林等部门联手，研发“食品风险预警模型”，尝试从沉默的监管数据中主动发掘犯罪线索，让大数据为实战赋能，全力守护群众健康。

数据猎手，百万数据拼出假烟网络

在环食药侦查大队，林焕常年与制售假烟犯罪打交道。数年间，他与同事们共同守护瑞安烟草市场。

近期，林焕又牵头破获了近年来本地最大的假烟团伙案件。这个团伙反侦察意识极强，交易隐蔽、路径迂回，整个过程如同谍战片。要在这重重迷雾中撕开缺口，无异于大海捞针。但林焕没有退缩。他把数百万条银行流水、海量数据“揉碎再拼好”，像拼图般一点一点复原犯罪网络的全貌。有时为核实一笔可疑资金，他连续翻看上百页账单；为确认一个运输节点，他得驱车数百公里实地走访。

正是这种近乎“笨拙”的执着，让他逐渐还原出犯罪网络的层级图谱——从上游供货、中游运输到下游分销，分工明确、环环相扣。收网那天，他与同事在多个点位同时出击，十余名嫌疑人连人带车被一锅端，打了一场漂亮的闪电战。从数据汪洋中打捞出铁证，从蛛丝马迹中锁定真凶——这场“持久战”的背后，是无数个不眠之夜与海量数据的反复较量。

护企卫士，斩断“李鬼”，当好“知产警官”

在“剑锋2024”行动中，林焕走访本地某知名企业时，企业负责人愁眉不展：市面上突然出现大量以次充好的假冒伪劣产品，严重损害企业声誉和消费者权益。林焕敏锐地判断，这绝非普通“山寨”案件，背后很有可能是代理商参与。

他当即从代理商入手，顺藤摸瓜，发现这些代理商和某家生产企业暗中勾结。于是，他火速带队出击，辗转安徽、湖北、江苏、浙江四省，实地走访经销商，前期摸排犯罪窝点，逐步厘清涉案人员脉络。

在掌握确凿证据后，林焕和同事们雷霆出击，一举抓获犯罪嫌疑人8名，深挖出多名利用正品代理商身份作掩护的“内鬼”，彻底斩断一条跨区域制假售假链条，为企业挽回了品牌声誉与市场损失。

案件之外，身为“知识产权警官”的林焕，始终紧盯企业的安全防线。他多次深入企业，提供知产业务咨询，开展“风险体检”和专题培训，帮助企业堵塞管理漏洞、加固安全壁垒，用实际行动为地方经济发展保驾护航。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 林焕：案件没有先例？那就办成“先例”！

作者：丁传统

本文转自：温州新闻网 66wz.com