新华网 2026-08-20 10:16:12

一份关系13亿多参保人的医疗保障蓝图，正式绘就。

8月19日，国家医保局公布《全民医疗保障“十五五”规划》，明确未来五年目标：到2030年，基本医保公共服务可及性进一步增强，医保安全保障能力巩固提升，医保基金使用效能进一步提升。

规划从8个方面提出26条务实举措，着力构建一张覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障网。

兜牢民生底线，推动从“有得保”迈向“保得好”。

在健全多层次医疗保障体系上持续发力：完善基本医保制度，提升大病保险和医疗救助保障水平，完善生育保险制度，大力推动商业医疗保险发展，支持职工医疗互助等有序发展……一系列举措多点协同、纵深推进，不断织密这张世界最大的医疗保障网。

作为专项制度安排，长期护理保险单独部署实施。规划明确到2030年，长期护理保险制度将覆盖所有统筹地区，同时提升长期护理服务能力和技术水平、促进长期护理相关领域创新。

为保障参保人待遇，规划中首项民生实事提出多项举措：落实持居住证参加基本医疗保险政策；鼓励支持灵活就业人员、新就业形态人员参加职工基本医疗保险，明晰用工方和平台企业缴费责任，加强权益保障等。

协同改革，让老百姓就医用药更安心。

规划把深化医药服务改革摆在突出位置：统筹规范医保目录管理、深化支付方式改革、推进医疗服务价格改革、支持医药创新高质量发展等。

未来五年，医保目录将从药品拓展到医疗服务项目、医用耗材，为减轻群众就医负担、提升医保基金使用效能提供支持。

在守好群众看病“救命钱”方面，规划提出健全基金管理和监管体系，要加强基金预算和运行管理、强化基金监管力度、完善全流程监管体系、健全基金监管长效机制等。

8月15日，在云南省个旧市人民医院一站式服务中心，医护人员为市民办理医保服务。新华社发（薛莹莹摄）

优化服务，把便利送到群众身边。

未来五年，规划将从推动公共服务供给多样化便利化、提升公共服务数智管理效能等多个方面发力。

“家门口”就医——推动医保助力基层医疗卫生专项行动，确保设有村卫生室的行政村纳入定点管理的比例达98%以上，落实基层医疗卫生机构一般诊疗费政策，完善不同等级医疗机构差异化报销政策。

药价差异“线上查”——完善应用比价工具，实现药品价格线上一键查询、实时对比以及购药位置导航等功能，持续优化医保药品云平台。

异地就医更贴心——对临时外出就医人员，完善差异化的报销政策，推进异地就医费用纳入本地同质化管理，扩大异地直接结算险种范围，开展生育医疗相关费用异地直接结算试点，全面实现职工基本医保个人账户跨省共济费用清算。

从“有保障”到“更好保障”，规划的每一笔都落在参保人的急难愁盼上。未来五年，这张医疗保障网将织得更密、更暖、更牢。

来 源：新华网

原标题： 未来五年，医疗保障这样提质增效

策划：陈芳 记者：彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com