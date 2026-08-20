公安部网安局微信公众号 2026-08-20 10:16:12

公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉台风等网络谣言违法犯罪活动。今日，公安部网安局再次公布4起典型案例：

案例1

网民王某某（男，35岁）因台风天气，暂住在临时安置点，为博取关注、吸粉引流，编造传播“安置点停水停电”“群众无饭吃””设立难民营”等系列网络谣言，引发大量网民误读，并在抖音平台直播时编造“杭州台风致人打地铺吃不上饭”的虚假内容，伺机向网友索要打赏，牟取非法利益。

目前，该王已被属地公安机关依法行政处罚。

案例2

网民孙某某（男，50岁）在当地未出现台风积水险情的情况下，为博取流量，将往年水灾视频重新发布到抖音平台，引发传播扩散，误导当地居民，制造公众焦虑，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该孙已被属地公安机关依法行政处罚。

案例3

网民王某某（男，46岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成主要内容为“此刻＊＊公园景象，台风影响，湖水即将溢出”的网络谣言，并在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，扰乱公共秩序，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该王已被属地公安机关依法行政处罚。

案例4

网民叶某某（男，50岁）为博取关注、吸粉引流，将往年水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“＊＊出现台风积水险情”，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地民众恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该叶已被属地公安机关依法行政处罚。

法条链接

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条：

有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：

（一）故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；

（二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；

（三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的。

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款

编造、故意传播虚假信息罪：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

来 源：公安部网安局微信公众号

原标题： 公安机关持续严厉打击编造传播涉台风等涉灾网络谣言，公布4起典型案例

本文转自：温州新闻网 66wz.com