新华网 2026-08-20 10:16:12

美国财政部19日发布的数据显示，美国联邦政府债务总额已突破40万亿美元。

数据显示，截至18日，美国联邦政府未偿还公共债务总额为40.05万亿美元。其中，公众持有的债务和政府部门之间持有的债务分别为32.27万亿美元和7.78万亿美元。

8月19日在美国纽约拍摄的手机画面显示的是美国联邦政府债务总额突破40万亿美元。新华社记者 张凤国 摄

美国媒体认为，对于财政基础脆弱的美国而言，政府债务总额突破40万亿美元是一个“不祥的里程碑”。

美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯19日在一份声明中表示，美国公众持有的债务超过了经济规模，赤字占国内生产总值(GDP)的比重是可持续目标水平的两倍，利息支出超过了国防支出，这一切都拉响了警报。“40万亿美元的债务不仅存在于政府账簿上，它还渗透到整个经济体系，并最终影响到人们的钱包。借贷越多，通货膨胀就越严重。”

美两党政策研究中心主席玛格丽特·斯佩林斯表示，美国目前的财政政策是不可持续的。“我们正加速驶向悬崖，却拒绝扭转局面。”她表示，联邦债务已推高了生活成本，并扼杀了其他支出和投资，威胁着美国经济和美国的长期繁荣。

美国联邦政府债务在过去几年维持较快增长势头，并引发债券市场担忧和国债收益率上升。利息支出的增加进一步推动美国债务总规模的扩大。

来 源：新华网

原标题： 美国联邦政府债务突破40万亿美元

记者：徐静 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com