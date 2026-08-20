中国240小时过境免签“朋友圈”扩展至57国
新华网 2026-08-20 10:16:12
国家移民管理局8月20日发布公告，自2026年8月20日起，吉尔吉斯斯坦、越南公民可适用240小时过境免签政策和海南30天入境免签政策来华。至此，240小时过境免签政策适用国家增至57国，海南30天入境免签政策适用国家增至61国。
吉尔吉斯斯坦、越南公民持普通护照和确定日期及行程的联程客票，从中国过境前往第三国或地区，可从北京、上海等65个对外开放口岸免签入境，并在规定区域内免签停留不超过240小时。两国公民持普通护照可由海南省对外开放口岸入境，在海南省行政区域内免签停留不超过30天。适用上述2项免签政策停留期间可从事旅游、商贸、访问、探亲等短期活动，工作、学习、新闻采访等需事先批准的活动仍应在来华前办妥签证。
国家移民局相关负责人介绍，对吉尔吉斯斯坦、越南公民实施2项免签政策，是稳步推进高水平对外开放、推动构建周边命运共同体的务实举措，有利于进一步促进双方互信合作，推动旅游商贸、访问投资更加便利高效。下一步，国家移民局将统筹发展和安全，坚决维护规范有序的出入境管理秩序，更好促进中外人员往来和国际交流合作，服务国家高水平开放高质量发展。
来 源：新华网
原标题： 中国240小时过境免签“朋友圈”扩展至57国
记者：孙鹏程
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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